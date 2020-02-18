أمطار غزيرة ورياح بالأتربة .. طقس مصر غدا شديد البرودة فى المحافظات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون هناك سقوط أمطار علي عدة مناطق متفرقة من البلاد غدا الأربعاء، تشمل جميع الأنحاء باستثناء مدن جنوب الصعيد، يصاحب ذلك نشاط خفيف للرياح.





وقالت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يتوقع أن يكون الطقس مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، يصاحبه نشاط للرياح تكون معتدلة علي كافة َومثيرة للرمال والأتربة علي جنوب الصعيد.





وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن سقوط الأمطار تكون متوسطة علي القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما تكون غزيرة على سواحل البلاد.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر :

القاهرة 17/10

الإسكندرية 18/2

بورسعيد 16/11

السويس 18/11

رفح 16/9

كاترين 16/00

شرم الشيخ 25/15

بني سويف 18/10

أسوان 23/13

الوادي الجديد 22/10

حلايب 23/18

