AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تأجيل طعون المتهمين في قضية داعش الصعيد لـ17 مارس

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 01:45 م
محاكمة
محاكمة
Advertisements
محمد عبدالله
قررت محكمة النقض، تأجيل  الطعون المقدمة من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم داعش الصعيد"، على الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن المؤبد والمشدد لجلسة ١٧ مارس لاستكمال المرافعة.

وقضت محكمة جنايات الجيزة، في 8 نوفمبر الماضي، بمعاقبة ١٨ متهمًا بالسجن المؤبد، و٤١ آخرين بالسجن المشدد ١٥ عامًا، لتشكيلهم خلية إرهابية تتبع تنظيم “داعش”، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”تنظيم داعش الصعيد”، كما عاقبت ٦ متهمين “أحداث” بالسجن ٥ سنوات، وبرأت متهمين اثنين من الاتهامات الموجهة إليهم.

كان النائب العام السابق المستشار نبيل صادق، أحال المتهمين بينهم سيدتان إلى محكمة الجنايات، بتهمة تمويل العمليات الإرهابية للتنظيم.

وأسندت النيابة للمتهمين تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم.. نظر طعن المتهمين في أحداث المغارة بـ سوهاج

حصاد قضايا 2019 | اقتحام الحدود والتخابر.. حبيب العادلي وحسن مالك وأحمد دومة

حكمت المحكمة.. الإعدام والمؤبد والبراءة لـ 23 في قضايا قتل بـ قنا.. وقرار من الجنايات بشأن متهم داعش الصعيد.. والمشدد 10 سنوات لسرقة مواطن في 15 مايو

اليوم.. نظر طعن المتهمين بتنظيم داعش الصعيد

تأجيل طعن 65 متهما على أحكام المؤبد بـ تنظيم داعش الصعيد لـ 18 فبراير

23 فبراير الحكم فى خلية داعش مطروح

ترشيحاتنا

مقطع مسيء يزج بخادمتين آسيوتين في السجن بالكويت

باستثناء نجم بيراميدز.. خالد بيومي: لا يوجد لاعب في مصر يستحق أكثر من 5 ملايين جنيه

بطلب جماهيري.. الترسانة يطيح بـ محمد صلاح وشاكر عبد الفتاح يقترب من خلافته

هاني رمزي: إليو ديانج لاعب محوري.. وفاجأني بمستواه

أليو ديانج نجم الأهلي يتوعد الزمالك فى السوبر المصري

أخبار الفن.. منى فاروق والانتحار.. محامية أسرة قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف التطورات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات سيارة كورولا 2020 في مصر والسعودية.. صور

سيدة تثير حالة ذعر بعد ادعائها الإصابة بفيروس كورونا.. شاهد

شاهد.. الإمارات تطلق أول رجل حديدي يطير بالأجنحة فوق الخليج العربي