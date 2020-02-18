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فن

تكريم مخرجي فيلمي جاي الزمان وعيد جواز بنادي سينما المرأة

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 03:04 م
صدى البلد
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شيري نبيل _شروق إبراهيم
أقيمت فعاليات نادى سينما المرأة الذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، مساء أمس الإثنين، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، وتحت إدارة الناقدة السينمائية "شاهندة محمد علي". 

وشهدت الفعالية عرض كل من الفيلم التسجيلى الطويل "جاى الزمان" إخراج "دينا حمزة"و فيلم "عيد جواز" للمخرج" أحمد عصام.

وعقب عرض الأفلام اقيمت ندوة لمناقشة الافلام مع الجمهور وصناع الأفلام ادارتها لناقدة السينمائية شاهندة محمد على.

واختتمت الفعالية بتكريم كل من مخرج فيلم عيد جواز أحمد عصام ومخرجة فيلم جاى الزمان دينا حمزة وكاتبة فيلم "عيد جواز" أشرقت محمد

يذكر أن نادي سينما المرأة يقيمة المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية شهريا.
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