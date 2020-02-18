التصنيف الإنجليزي كيو إس يكرم جامعة القاهرة على تصدرها في 14 تخصصًا





وحققت جامعة القاهرة التقدم في 14 تخصصا علميًا وتقدمت في تصنيف "كيو اس" في عدد من التخصصات بنسبة 110% واحتلت المركز 300 عالميًا في التوظيف وفي 21 تخصصا جديدًا علي مستوي العالم بنسبة زيادة بلغت 25%، ودخلت العلوم الاجتماعية والانسانية للتصنيف الدولي لأول مرة.





وقال الدكتور الخشت، أن التكريم شهادة نجاح جديدة تؤكد ثقة التصنفيات العالمية فيما تقدمه جامعة القاهرة من تعليم وبحث علمي راقي يضاهي مبري الجامعات العالمية، مشيرا إلي أن الجامعة تولي اهتمام كبير للارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية علي مستوي العالم لتكون في مصاف الجامعات العالمية.





وأضاف الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة تنافس وبقوة في كافة التصنيفات الدولية وفي كافة المجالات علي مستوي العالم، وتسير بخطي ثابتة نحو العالمية من حيث التقدم العلمي والبرامج الجديدة التي تماثل نظرائها في جامعات الصف الأول، وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات البازغة.





وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة مستمرة في خطة مستقبلية طموحة من خلال تشجيع البحث العلمي ورصد الميزاينات للنشر العلمي الدولي من أجل تحقيق الجامعة مراكزمتقدمة بشكل دائم ومستمر في كافة التصنيفات الدولية.





وشدد علي أن جامعة القاهرة استطاعت خلال العامين الماضيين الاحتفاظ بالصدارة على الجامعات المصرية، والتقدم على جامعات عالمية كبيرة فى 9 تصنيفات، حيث تقدمت الجامعة لأول مرة فى تاريخها ضمن أفضل 301 إلى 400 جامعة عالميًا فى تصنيف "شنغهاى" وأحرزت تقدمًا كبيرًا فى تصنيف كيو إس البريطانى كما احتلت المركز 341 عالميا، فى التصنيف الهولندى "ليدن " وتصدرت الترتيب الأول على مستوى الجامعات المصرية فى التصنيف الإسبانى للجامعات ويبوميتركس.