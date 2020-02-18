حرق عمد وتخريب.. النيابة تتلو أمر إحالة متهمة بعد ضبطها في قضية أحداث مجلس الوزراء

تواصل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقده بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة، إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التى وقعت في محيط مبانى مجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمى المصرى، والتى عرفت إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء".













تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين رأفت زكى وحسن السايس وسكرتارية حمدى الشناوي.

وعقب تقديم قرار القبض على المتهمة سارة جمال رقم ١٨٢، تلا ممثل النيابة العامة أمر الاحالة بالاتهامات الموجهة لها، وتضمنت حرق عمد لمباني ومنشآت عامة، وكذلك منع الأجهزة الأمنية من تأمين وحماية المنشآت، ومقاومة السلطات، وتخريب وإتلاف ممتلكات خاصة وعامة.





كما وجهت النيابة لها ارتكاب جريمة التجمهر، وتكدير السلم العام، وتعطيل المرافق العامة، وحيازة أسلحة بيضاء، ومواد حارقة.





وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل وذلك لاتهامهم بالضلوع فى تلك الأحداث التى أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى فى أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.