AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وجه بمساعدات عاجلة للمحتاجين.. تفاصيل لقاء محافظ الشرقية بالمواطنين

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 02:54 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الطحاوي

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عددًا من المواطنين من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لاستعراض وحل مشاكلهم بحضور عددا من وكلاء الوزارة ورؤساء المراكز والمدن، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.


وخلال اللقاء تقدم أحد المواطنين بطلب لمحافظ الشرقية بخصوص تضرره من عدم تنفيذ قرار الإزالة الصادر لسور مقام بالمخالفة يتسبب في غلق الشارع المؤدي إلى أرضه بقرية أكياد القبلية التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس ليوجه المحافظ رئيس مركز ومدينة فاقوس بعمل حملة مكبرة وتنفيذ قرار الإزالة الصادر للسور المخالف وتسويته بسطح الأرض واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالف والتنبيه عليه بعدم إقامة السور مرة أخرى، مؤكدًا على على ضرورة تطبيق القانون بكل قوة وحسم على المخالفين.


كما وافق المحافظ على تقديم مساعدة مالية عاجلة لأحد المواطنين لتعينه على تحمل أعباء المعيشة، موجهًا رئيس مدينة صان الحجر بإقامة كشك للمواطن في الأماكن المسموح بها ليتكسب منه ويتحمل مصاريف معيشته.


ووجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة إنهاء إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لسيده مطلقة وتعول أبنائها وتعاني من من حساسية بالصدر وربو شعبي وليس لديها دخل ثابت، موجهًا مدير إدارة صندوق الإسكان  بإجراء البحث الاجتماعي اللازم عليها لبحث إمكانية توفير وحدة سكنية لها من الوحدات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية.


كما وافق المحافظ على تقديم مساعدة مالية شهرية لأحد المواطنين غير قادر على العمل ويعاني من أمراض عديدة مقدمة من مديرية التضامن الاجتماعي لتعينه على قضاء متطلبات الحياة.


أكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن بتخصيص يوم من كل أسبوع لاستقبال المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم وتوفير الحلول اللازمة لها، مؤكدًا أنه من حق المواطن أن يجد من يستمع إليه ويقوم بحل مشاكله.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إزالة مبنى مخالف على الأرض الزراعية بالقنايات في الشرقية

رفع وإزالة 853 إعلان ولافتة غير مرخصة بالشرقية

محافظ المنيا يوجه بصرف إعانات عاجلة للحالات الإنسانية والأولى بالرعاية

إزالة 38 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية

إقامة نصب تذكاري تخليدا لذكرى شهداء الجيش والشرطة أمام ديوان الشرقية

رفع وإزالة 21 ألف حالة إشغال طريق بمراكز ومدن الشرقية

ترشيحاتنا

فوز ساحق لـ محمد أبو العينين فى الانتخابات التكميلية بالجيزة..فيديو

هل قراءة القرآن من الهاتف لها نفس الثواب من المصحف؟

ننشر الخريطة المرورية الجديدة.. تحويلات مرورية بمناسبة إزالة كوبرى الحلمية وتنفيذ آخر

سوزوكي تستعد لتقديم اسبريسو suzuki espresso الجديدة في مصر .. تفاصيل بالصور

أشهر بائع أرز باللبن.. تعرف على رجل ألماني عشق دهب وأعلن إسلامه

#حمو_بيكا يتصدر تويتر.. ومغردون: كفايه عليك الفيلا وأودى والمرسيدس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. عاملة نظافة بريطانية تعثر على 30 ثعبانا خطيرا في صندوق للقمامة.. صور

مذيعة نشرة قناة العربية تدخل في نوبة ضحك هستيري على الهواء.. شاهد

سعر ومواصفات سيارة كورولا 2020 في مصر والسعودية.. صور