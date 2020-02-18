وجه بمساعدات عاجلة للمحتاجين.. تفاصيل لقاء محافظ الشرقية بالمواطنين

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عددًا من المواطنين من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لاستعراض وحل مشاكلهم بحضور عددا من وكلاء الوزارة ورؤساء المراكز والمدن، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.





وخلال اللقاء تقدم أحد المواطنين بطلب لمحافظ الشرقية بخصوص تضرره من عدم تنفيذ قرار الإزالة الصادر لسور مقام بالمخالفة يتسبب في غلق الشارع المؤدي إلى أرضه بقرية أكياد القبلية التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس ليوجه المحافظ رئيس مركز ومدينة فاقوس بعمل حملة مكبرة وتنفيذ قرار الإزالة الصادر للسور المخالف وتسويته بسطح الأرض واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالف والتنبيه عليه بعدم إقامة السور مرة أخرى، مؤكدًا على على ضرورة تطبيق القانون بكل قوة وحسم على المخالفين.





كما وافق المحافظ على تقديم مساعدة مالية عاجلة لأحد المواطنين لتعينه على تحمل أعباء المعيشة، موجهًا رئيس مدينة صان الحجر بإقامة كشك للمواطن في الأماكن المسموح بها ليتكسب منه ويتحمل مصاريف معيشته.





ووجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة إنهاء إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لسيده مطلقة وتعول أبنائها وتعاني من من حساسية بالصدر وربو شعبي وليس لديها دخل ثابت، موجهًا مدير إدارة صندوق الإسكان بإجراء البحث الاجتماعي اللازم عليها لبحث إمكانية توفير وحدة سكنية لها من الوحدات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية.





كما وافق المحافظ على تقديم مساعدة مالية شهرية لأحد المواطنين غير قادر على العمل ويعاني من أمراض عديدة مقدمة من مديرية التضامن الاجتماعي لتعينه على قضاء متطلبات الحياة.





أكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن بتخصيص يوم من كل أسبوع لاستقبال المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم وتوفير الحلول اللازمة لها، مؤكدًا أنه من حق المواطن أن يجد من يستمع إليه ويقوم بحل مشاكله.