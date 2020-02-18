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ثقافة

محافظة الشرقية: المكتبات العامة مؤسسات ثقافية واجتماعية تجمع مصادر المعرفة

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 03:03 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أهمية تفعيل دور المكتبات العامة باعتبارها مؤسسات ثقافية واجتماعية تجمع مصادر المعرفة بجميع أشكالها وأنواعها ويتردد عليها المواطنين على اختلاف أعمارهم وثقافتهم للقراءة والبحث والاطلاع واستغلال أوقات الفراغ.


وأضاف المحافظ أن مكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق نظمت مهرجان المسرح الحر لعرض المسرحيات "آخر المطاف –لماذا - المايسترو- ماريوت - ماريستان٢١- الشايب - لعبة - حق اللجوء العاطفي"، بحضور عدد كبير من الشباب المشاركين والمترددين على المكتبة.


ومن جانبها فقد أكدت رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة أن المسرحيات المقدمة نالت إعجاب الحضور من المترددين على المكتبة للاستمتاع بالفن الهادف، مشيرة إلى أنه تم تقديم جوائز للفنانين الشباب المشاركين في المسرحيات المقدمة تقديرًا وتشجيعا لهم على مواصلة تألقهم الفني.


وأضافت مديرة مكتبة مصر العامة أن المكتبة قامت بتنظيم ورش الديكوباج بالإضافة إلى تفعيل الأنشطة مثل الرسم والموسيقي وتبني المواهب الشابة والعمل على صقل موهبتهم وتنميتها وتساهم المكتبة في نشر ودعم الثقافة بين أفراد المجتمع من خلال عقد اللقاءات والندوات للتوعية بالموضوعات والأحداث العامة التي تمس المواطن بشكل مباشر.

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