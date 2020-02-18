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تعليم

للعام الثانى على التوالى.. بنها ضمن أفضل 201 جامعة لدول الاقتصاديات الناشئة 2020

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 02:48 م
جامعة بنها
جامعة بنها
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إبراهيم الهوارى

أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، أن الجامعة حققت مركزا متقدما في تصنيف التايمز  ٢٠٢٠ لدول الاقتصاديات الناشئة، حيث صنفت الجامعة للعام الثاني على التوالي ودخلت ضمن أفضل ٢٠١- ٢٥٠ جامعة على مستوى العالم لدول الاقتصادات الناشئة.


ووجه السعيد ، التهنئة لكل أسرة جامعة بنها ، مشيرا إلى أن تقدم الجامعة في التصنيفات الدولية كان نتيجة سياسات الجامعة التى تعمل على تطوير العملية التعليمية وتحفيز البحث العلمى ودعمه وتحسين مخرجات النشر الدولى وتتبع مردوده على كافة المستويات والسعي لخلق جيل من المبتكرين والمبدعين المتميزين من الطلاب وشباب الباحثين وهيئة التدريس.


من جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوى المشرف على قطاع الدراسات العليا، ان تصنيف التايمز له عدة اصدارات منها تصنيف جامعات دول الاقتصاديات الناشئة على مستوى العالم والذي جاءت فيه جامعة بنها من افضل 201 جامعة عالميا.


وأضاف أن التصنيف يستخدم نفس مؤشرات الأداء الثلاثة عشر التي يستخدمها من أجل الحكم على تصنيف الجامعات فيما يتعلق بالتدريس والبحث ونقل المعرفة والتوقعات الدولية ولكن يتم إعادة معايرتها لتعكس أولويات التنمية للجامعات في الاقتصادات الناشئة، حيث تم استخدام بيانات عدد الطلاب المنتظمين وعدد الطلاب الوافدين ونسبة الطلبة إلى الطالبات ونسبة الطلاب لهيئة التدريس ضمن بيانات التقييم.

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