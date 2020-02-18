بتكلفة ١٢ مليون جنيه.. توقيع ٨ بروتوكولات لتنفيذ خطة تعزيز قيم المواطنة بالمنيا

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع 8 برتوكول تعاون بين الوزارة وعدد من الجمعيات الأهلية الشريكة في تنفيذ خطة دعم وتعزيز قيم وممارسات المواطنة بمحافظة المنيا وهى جمعيات الأورمان وصناع الحياة وجمعية الجيزويت والفرير للتنمية وجمعية بناء للتنمية و الهيئة القبطية الإنجيلية وجمعية السامري الصالح للتنمية وجمعية الأسر المسلمة للتنمية وجمعية الخبر السار للتنمية.





حضر اللقاء اللواء أحمد جبريل سكرتير عام محافظ المنيا، قام بالتوقيع عن الوزارة أيمن عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية وعن الجمعيات رؤساء مجالس ادارات الجمعيات الشريكة.





ويهدف البروتوكول الى تعزيز قيم وممارسات المواطنة في محافظة المنيا وخاصة في الـ 44 قرية التي تعاني من التحديات الاجتماعية المتعلقة بالتعصب الديني والتطرف وتسعي الجمعيات لتنفيذ عدة انشطة وتدخلات اجتماعية واقتصادية وثقافيه لنشر قيم التسامح وقبول الاخر.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال كلمتها بالدور المهم للجمعيات الأهلية في محاربة الفقر بأبعاده المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية باعتبارها شريك أساسي في كافة البرامج والمبادرات التي تتبناها الوزارة مثل مبادرات سكن كريم وحياة كريمة و2 كفاية، مضيفة أن القطاع الأهلي المتمثل في الجمعيات والمؤسسات الأهلية يعكس التنوع الديني والثقافي للمحافظة.





وأوضحت القباج أن الوزارة وضعت تلك الخطة بالتنسيق مع اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية التي تقوم بوضع الاستراتيجيات العامة والتنسيق بين الأطراف والمتابعة والتقييم لضمان الوصول للأهداف وكذلك مع الوزارات والهيئات الحكومية مثل وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والأوقاف والثقافة والشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة ومحافظة المنيا.





وأضافت أن كل وزارة تقوم بوضع الخطط التنفيذية وتوفير الميزانيات والكوادر البشرية اللازمة للتنفيذ وقد تم العمل حتى الآن في 27 قرية من ضمن 44 قرية التي تم استهدافها وقد شملت خطة العمل حوارات ولقاءات مجتمعية وأنشطة رياضية وفنية ومسابقات ثقافية تجمع كل المواطنين وذلك لكسر حاجز العزلة المجتمعية التي صنعتها خطابات التعصب والتشدد الديني.





واوضحت القباج انه تم رصد تمويل يصل ١٢ مليون جنيه لتنفيذ التدخلات المطلوبة الي جانب بعض الموارد التي تم تدبيرها من خلال الجمعيات الشريكة





وفي كلمته وجه اللواء احمد جبريل السكرتير العام المساعد لمحافظة المنيا نيابة عن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مشيرًا الى أن مشروع المواطنة بدأ تنفيذه في محافظة المنيا على مرحلتين بالتعاون مع العديد من الوزارات، وأكد انه لابد من رفع الوعي لدى المواطنين بوحدتهم وعدم وجود فروق بينهم وهو ما يؤدي في النهاية الى تحقيق الإسلام الاجتماعي بالمجتمع الامر الذي يؤدي الى دفع عملية البناء والتنمية .





جدير بالذكر أنه سيتم تمويل تلك الخطة بـ 12 مليون جنيه من صندوق دعم الجمعيات الأهلية على مدار 11 شهر، وضعت الوزارة عدة معايير لاختيار الجمعيات المشاركة منها أن يكون لديها خبرة في مجالات التنمية المجتمعية والاقتصادية والاجتماعية والبشرية ولديها خبرة في مجال برامج المواطنة واحترام التنوع الديني والثقافي وتعمل على نطاق جغرافي واسع ولديها سابقة اعمال مع وزارة التضامن في مشروعات ومبادرات ولديها نظام مؤسسي ومالي يعكس قدرة الجمعية على تنفيذ مشروعات تنموية متوسطة وكبيرة ولها مردود مؤثر على المجتمع.



