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أصل الحكاية

مصر الحضن الآمن للأشقاء.. حملة التطعيم تنقذ رضيعا فلسطينيا من شلل الأطفال

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 03:18 م
حملة التطعيم
حملة التطعيم
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احمد صالح
لم تنس مصر الأشقاء الفلسطينيين من حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، ففي مدينة العريش حيث تقيم السيدة الفلسطينية أم حسن، استفادت السيدة من الحملة المصرية لتطعيم ابنها 3 سنوات.

تقول أم حسن "تعرفت من مركز الرعاية المتكاملة بالعريش، على مواعيد تنفيذ الحملة، من خلال ندوات التوعية التي سبقت الحملة، وبادرت لتطعيم طفلها 3 سنوات".

أم حسن سارعت خلال حديثها تقديم الشكر إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي قائلة: "أشكر الرئيس السيسي، الذي يدعم منظومة الصحة في مصر من أجل الحفاظ على صحة المواطن".

حملة تطعيم الأطفال في سيناء ساهمت في تطعيم 47124 طفلا بالحملة، بنسبة بلغت 85.45% من إجمالي المستهدف، حسبما يقول طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء.

وقال شوكة إنه تم تطعيم 23898 طفلا بالعريش، و16428 ببئر العبد و3928 بالشيخ زويد و255 برفح و1656 بالحسنة و959 بنخل.
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