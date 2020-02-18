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أخبار العالم

عمدة لندن يدعو الاتحاد الأوروبي إلى السماح لمعارضي بريكست الاحتفاظ بالجنسية الأوروبية

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 02:44 م
صدى البلد
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أ ش أ
دعا عمدة لندن صادق خان ، الاتحاد الأوروبي السماح للبريطانيين الذين يشعرون بالحزن لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" بالحفاظ على الجنسية الأوروبية.

وحث خان - في تصريح له قبيل زيارته للعاصمة البلجيكية (بروكسل ) نشرته صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية على موقعها الإلكتروني اليوم / الثلاثاء/ - الحكومة البريطانية على السماح لمواطنيها بالحصول على "المواطنة المنتسبة" للاتحاد الأوروبي، التي من شأنها السماح لهم بالحفاظ على الكثير من حقوقهم التي كانوا يمتلكونها قبل "بريكست"، والتي من بينها حرية الانتقال بين دول الاتحاد الأوروبي.

وقال عمدة لندن إنه مثل كثير من البريطانيين، يشعر بحزن شديد ، لأن بلاده لم تعد عضوا في الاتحاد الأوروبي ، مشيرا إلى أن ذلك لا يعني أن مستقبل بريطانيا لا يتصل اتصالا وثيقا ببقية أوروبا.
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