الحركة الوطنية: الدولة المصرية نجحت باقتدار في مواجهة فيروس كورونا

وصف أسامة الشاهد، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، الجهود الحكومية التي بذلت على مدار الفترة الماضية للتعامل مع ملابسات فيروس كورونا وتداعيات انتشاره على مستوى العالم خروجا من مدينة ووهان الصينية، بالنجاح الكبير، التي شارك فيه الجميع من أجل هدف أسمى متمثل في الحفاظ على صحة المصريين.





وأكد أسامة الشاهد، في تصريحات له اليوم، الثلاثاء، أن الدولة المصرية تفوقت على نفسها في هذه المعركة بجميع مؤسساتها، سواء فيما يتعلق بعملية إجلاء المصريين من المدينة الصينية المنكوبة، حتى الحجر الصحي بمطروح، وأيضا اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية على كل المستويات التوعوية والواقعية، والمتابعة المستمرة من وزيرة الصحة والأطقم الطبية المعنية بكل شفافية ووضوح مما خلق حالة من الطمأنينة لدى المواطنين.





وأكد النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، أن هذه الجهود أعطت رسالة للجميع بأن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تهتم بمواطنيها وتحرص على عدم تعرضهم لأي خطر أو تهديد، كما تسعى في وضع برامج بناء الإنسان وصحته، وتدرك أهمية الحفاظ عليه وعدم تعرضه لأي أذى.





واختتم الشاهد حديثه بالتأكيد على أن الاحترافية في العمل المؤسسي دائما ما تكون نتائجها إيجابية على أرض الواقع، والنجاح والتنسيق بين الأجهزة المعنية أفضل بكثير من العمل بجزر منعزلة، موجها الشكر لجميع الجهات التي شاركت ولا تزال تعمل في هذه الملحمة الوطنية التي تستهدف المواطن وحمايته بشكل أساسي.