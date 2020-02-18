AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

الحركة الوطنية: الدولة المصرية نجحت باقتدار في مواجهة فيروس كورونا

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 03:16 م
صدى البلد
Advertisements
محمود فايد
وصف أسامة الشاهد، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، الجهود الحكومية التي بذلت على مدار الفترة الماضية للتعامل مع ملابسات فيروس كورونا وتداعيات انتشاره على مستوى العالم خروجا من مدينة ووهان الصينية، بالنجاح الكبير، التي شارك فيه الجميع من أجل هدف أسمى متمثل في الحفاظ على صحة المصريين. 

وأكد أسامة الشاهد، في تصريحات له اليوم، الثلاثاء، أن الدولة المصرية تفوقت على نفسها في هذه المعركة بجميع مؤسساتها، سواء فيما يتعلق بعملية إجلاء المصريين من المدينة الصينية المنكوبة، حتى الحجر الصحي بمطروح، وأيضا اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية على كل المستويات التوعوية والواقعية، والمتابعة المستمرة من وزيرة الصحة والأطقم الطبية المعنية بكل شفافية ووضوح مما خلق حالة من الطمأنينة لدى المواطنين. 

وأكد النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، أن هذه الجهود أعطت رسالة للجميع بأن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تهتم بمواطنيها وتحرص على عدم تعرضهم لأي خطر أو تهديد، كما تسعى في وضع برامج بناء الإنسان وصحته، وتدرك أهمية الحفاظ عليه وعدم تعرضه لأي أذى. 

واختتم الشاهد حديثه بالتأكيد على أن الاحترافية في العمل المؤسسي دائما ما تكون نتائجها إيجابية على أرض الواقع، والنجاح والتنسيق بين الأجهزة المعنية أفضل بكثير من العمل بجزر منعزلة، موجها الشكر لجميع الجهات التي شاركت ولا تزال تعمل في هذه الملحمة الوطنية التي تستهدف المواطن وحمايته بشكل أساسي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسامة الشاهد: الحركة الوطنية ولد حزبا كبيرا ورقما صحيحا فى المعادلة السياسية

الحركة الوطنية يطالب الحكومة بسرعة توفير ميزانية مشروع الري المطور

"الحركة الوطنية" يطلب جدولا زمنيا لحل مشاكل الصناعة

الحركة الوطنية يطالب باستصدار إدانات دولية ضد الاعتداءات على الأراضي العربية

"الحركة الوطنية" يطالب بصلاحيات محددة لنواب المحافظين بقانون الإدارة المحلية الجديد

الشاهد يدعو لإطلاق اسم السلطان قابوس على أحد ميادين العاصمة الإدارية الجديدة

ترشيحاتنا

نجم الأهلي السابق: مروان محسن مهاجم محطة .. لكن الجماهير لن تستوعب ذلك

تتبع هاتف نانسي عجرم.. محامية أسرة قتيل الفيلا تكشف الإجراءات

بسبب العفو الشامل.. تشابك بالأيدي بين عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي

جدل واسع حول موعد انطلاق السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

ننشر الخريطة المرورية الجديدة.. تحويلات مرورية بمناسبة إزالة كوبرى الحلمية وتنفيذ آخر

حوار.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف آخر تطورات القضية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريئة ومبهجة .. 10 إطلالات جريئة لـ ريهام حجاج بعد تصدرها التريند

مقطع يدمي القلوب.. قرد صغير يحاول إيقاظ أمه من الموت..شاهد

أسد جبلي يهاجم طفلة عمرها 6 أعوام خلال نزهة عائلية.. شاهد ماذا حدث؟