وزيرا التعليم العالي والاتصالات يفتتحان معرض التعليم الدولي إيديوجيت 2020.. خالد عبد الغفار: نخطط لتعميم التحول الرقمي ليشمل جميع الجامعات والكليات للحصول على حرم جامعي ذكي

وزير التعليم العالي: لدينا 22 جامعة حكومية في التصنيفات الدولية

وزير الاتصالات: الثورة الصناعية الحالية تتطلب تكاتف جميع عناصر المجتمع لمعالجة انحسار فرص العمل المتاحة





افتتح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صباح اليوم، الثلاثاء، معرض التعليم الدولي "إيديوجيت 2020" في نسخته السادسة، والذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور عدد من رؤساء الجامعات المصرية والعربية والدولية وعدد كبير من طلاب المدارس.