وزيرا التعليم العالي والاتصالات يفتتحان معرض التعليم الدولي إيديوجيت 2020.. خالد عبد الغفار: نخطط لتعميم التحول الرقمي ليشمل جميع الجامعات والكليات للحصول على حرم جامعي ذكي

- وزير التعليم العالي: لدينا 22 جامعة حكومية في التصنيفات الدولية
- وزير الاتصالات: الثورة الصناعية الحالية تتطلب تكاتف جميع عناصر المجتمع لمعالجة انحسار فرص العمل المتاحة
افتتح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صباح اليوم، الثلاثاء، معرض التعليم الدولي "إيديوجيت 2020" في نسخته السادسة، والذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور عدد من رؤساء الجامعات المصرية والعربية والدولية وعدد كبير من طلاب المدارس.
وفي كلمته، أكد الدكتور خالد عبد الغفار أن الإقبال الشديد على الملتقى يعكس الجهد المبذول من قبل اللجنة المنظمة، مشيرا إلى أن هناك تعاونا مشتركا بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في القيام بتحول رقمي للجامعات الحكومية لتصبح لديها بنية معلوماتية، مشيرا إلى البدء بكليات القطاع الصحي ثم تعميم التحول الرقمي ليشمل جميع الجامعات والكليات، للحصول على "حرم جامعي ذكي" يقدم جميع الخدمات للطلاب.وقال الوزير إن الجامعات الجديدة التي تنفذها الوزارة حاليا (العلمين، سلمان، الجلالة، المنصورة الجديدة) يتم بناؤها على أن تصبح جامعات ذكية، مؤكدا أنه يتم تدريب وتأهيل القيادات والعاملين بشكل علمي، لكي يكونوا قادرين على إدارة المؤسسات التعليمية الذكية.وأعرب عن سعادته بتقدم تصنيف الجامعات المصرية الحكومية في التصنيفات الدولية، مشيرا إلى تواجد 22 جامعة حكومية حاليا بدلا من 3 جامعات في السنوات السابقة.وحرص وزير التعليم العالي والبحث العلمي على التحدث مع طلاب المدارس المشاركين في المعرض، مطالبًا بمعرفة مختلف البرامج التي تقدمها الجامعات لاختيار الأنسب لهم من الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والأجنبية، والاجتهاد في التعلم واكتساب المعرفة والمعلومات من مصادرها المختلفة واستغلال التكنولوجيا بشكل إيجابي في اكتساب عدة مهارات ومعلومات.من جانبه، قال الدكتور عمرو طلعت إن الثورة الصناعية الحالية تتطلب تكاتف جميع عناصر المجتمع لمعالجة انحسار فرص العمل المتاحة، مشيرا إلى ضرورة منح الطلاب الصغار فرصة للتعلم واكتساب المعرفة للحصول على فرص عمل مناسبة، مؤكدا وجود تعاون مشترك بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، في عدة مشروعات مشتركة، تهدف إلى استغلال تكنولوجيا الذكاء الصناعي وإعداد جيل مدرب قادر على المنافسة في سوق العمل.وأضاف أنه يتم حاليا إعداد منظومة رقمية للامتحانات بالكليات العلمية، مشيرا إلى إنشاء أول جامعة عربية وإقليمية متخصصة في الاتصالات بمدينة المعرفة الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة.فيما أوضح جمعة مبارك، سفير دولة الإمارات بالقاهرة، أن مؤتمر التعليم الدولي السادس، يمثل فرصة لتبادل الخبرات والرؤى المستقبلية حول التعليم، مشيرا إلى أن التعليم يعد تحديا كبيرا بدول العالم، وثروة من ثروات الأمم، لافتًا إلى أن مصر قبلة للطلاب الإماراتين، وأن الإمارات تقوم باستقطاب أعرق الجامعات العالمية كالسوربون ونيويورك والشراكة معها، وكذلك معاهد متخصصة، مثل معهد مصدر وهو المتخصص في الطاقة المتجدة، وتخصصات أخرى تلبي احتياجات سوق العمل.وقال سفير الإمارات، إن معرض إكسبو 2020، الذي يقام في شهر أكتوبر المقبل، ويشارك في المؤتمر الدولي السادس للتعليم، يعطي أهمية كبيرة للمؤتمر، حيث يمثل أول معرض عالمي في الشرق الأوسط وأفريقيا، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يزور المعرض نحو 25 مليون زائر على مدار 6 أشهر، منهم 70% من خارج الإمارات ليصبح المؤتمر أكثر شمولية وتقديم عروض في الهندسة المعمارية والفن والثقافة والتصميم والتكنولوجيا.وأوضح الدكتور علي شمس الدين، رئيس معرض "ايديو جيت"، أن الملتقى والمعرض يعقد بعنوان "القيادة الذكية للجامعات الذكية"، مشيرا إلى مشاركة العديد من الجامعات لعرض برامجها الدراسية، بالإضافة إلى شركات تكنولوجية لعرض برامجها في مجالات التعليم والابتكار والتكنولوجيا، مؤكدا نجاح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تنظيم ورش عمل وأكثر من ملتقى للتعليم، خلال الفترة الماضية.وعلى هامش المعرض، تفقد الدكتور خالد عبد الغفار أجنحة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والعربية والأجنبية المتواجدة في المعرض، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل تلك المؤسسات التعليمية، وموجها بضرورة قيامهم بعرض برامجهم الدراسية بشكل مبسط للطلاب؛ لمساعدتهم في اختيار الكلية والجامعة بشكل مناسب.جدير بالذكر أن معرض "إيديوجيت 2020"، يضم مختلف الجامعات والمنح والتدريب في مصر، وكذا عدد كبير من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة واﻷهلية وفروع الجامعات الأجنبية في مصر وممثلين عن الجامعات العربية والأجنبية، كما يضم شركات ومؤسسات تعليمية من 192 دولة لعرض الإنجازات والإبداعات والابتكارات في جميع مناحي الحياة.