سمر عوض: التجديد بالألوان شهرنى على السوشيال ميديا.. فيديو

الفن هو أهم سمة تميز المجتمعات المتحضرة والثقافات البشرية، للتعبير عن روح الفنان أو فكرته وإحساسه وإيصالها للناس بطريقة بسيطة, ويعد أهم هذه الفنون هو تجديد الأشياء القديمة فهى طريقة بسيطة لإعادة إحياء القديم وبعث الروح فيه من جديد.





وقامت عدسة "صدى البلد" بإجراء حوار مع سمر عوض إحدى الفنانات فى هذا المجال.





وقالت سمر، إنها منذ صغرها وهى تمتلك موهبة الرسم وسعت إلى تطوير هذه الموهبة عن طريق دراسة وأخذ الكورسات اللازمة فى فن الرسم وبدأت برسم الرصاص ولم يكن يكفى حبها للرسم واتجهت لتعلم الرسم بالزيت وبدأت فى رسم الطبيعة الصامتة والبورتريه مما جعلها تشارك فى العديد من المعارض الكبيرة والمعروفة وتحكى عند تعلمها الزيت كانت تشارك فى معرض لأول مرة بأول تجربة لها لرسم الزيت وكانت المفاجأة عند فوزها بالمركز الأول.





ولم تكتف فقط بالرسم بل وجدت نفسها فى هوايه التجديد بالألوان عن طريق تجديد الأشياء القديمة فى منزلها مما أعاد الروح إلى تلك الأشياء مرة أخرى.





وتوضح أنها تستوحى لوحاتها الفنية من كل ما يحيط بها فى الشوارع والتجول بين الناس واقتناء العديد من الأفكار من الحياة اليومية لها.





وبدأت فى الظهر على السوشيال ميديا من خلال مشاركة أعمال التجديد لها على مواقع التواصل الاجتماعى وآثار فنها إعجاب الكثير وتفاعل معها الرواد بشكل كبير وانتظار أعمالها كل يوم.





وقدمت الشكر إلى والدتها وأكدت أنها أهم من يقدم لها الدعم للاستمرار والتقدم فى موهبتها وتشجيعها ومساعدتها فى اختيار الألوان والأفكار.





وتابعت قائلة أنها شاركت في العديد من المبادرات والحملات التطوعية لرسم والتزيين على الحوائط بالمناطق العشوائية بالقاهرة والمدارس وتعليم الأطفال الرسم فى مستشفى 75375.





وأكدت أنها تطمح لدخول كلية الفنون الجميلة لاستغلال موهبتها مع دراستها للتعلم أكثر وإقامة أكاديمية لتعليم الفنون.