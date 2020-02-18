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اقتصاد

15.57 جنيه .. الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 03:00 م
صدى البلد
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قسم الاقتصاد
واصلت أسعار صرف الدولار تراجعها أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم "الثلاثاء"، في عدد من البنوك العاملة في مصر، حيث سجل الجنيه أعلى مستوي في الارتفاع له منذ 3 سنوات.

وطبقًا لآخر تحديث، تراجعت أسعار صرف الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمقدار قرشين ليسجل 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع، بينما سجل الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي تراجعًا بمقدار قرشين ليسجل 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع.

وشهد الدولار في البنك التجاري الدولي تراجعًا بمقدار واحد قرش ليسجل 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس تراجع الدولار واحد قرش ليسجل 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع، بينما استقر الدولار في البنك الأهلي اليوناني ليسجل 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.

ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب التي بدأت مع تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، فكلما زاد المعروض من العملة الأجنبية "الدولار" وتراجع الطلب عليه انخفض معه سعره.
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