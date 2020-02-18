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حوادث

أنا معملتش حاجة.. الجنايات تواجه سارة جمال بالاتهامات في أحداث مجلس الوزراء

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 03:17 م
محاكمة
محاكمة
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أحمد مهدي
تواصل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة، إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التى وقعت في محيط مبانى مجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمى المصرى، والمعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين رأفت زكى وحسن السايس وسكرتارية حمدى الشناوي.


وواجهت المحكمة المتهمة سارة جمال بالتهم المنسوبة اليها فأنكرتها جميعا.
 
وعقب تقديم قرار القبض على المتهمة سارة جمال رقم ١٨٢ في امر الاحالة، تلا ممثل النيابة العامة امر الاحالة بالاتهامات الموجهة لها، وتضمنت حرق متعمد لمباني ومنشآت عامة، وكذلك منع الاجهزة الامنية من تأمين وحماية المنشآت، ومقاومة السلطات، وتخريب واتلاف ممتلكات خاصة وعامة.


كما وجهت النيابة لها ارتكاب جريمة التجمهر، وتكدير السلم العام، وتعطيل المرافق العامة، وحيازة أسلحة بيضاء، ومواد حارقة.

وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل وذلك لاتهامهم بالضلوع فى تلك الأحداث التى أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى فى أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.


ونسب للمتهمين وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
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