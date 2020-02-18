AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد.. شرطي ينقذ رجلا قفز فجأة في المياه المتجمدة

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 02:50 م
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
عرضت فضائية "روسيا اليوم" لقطات خاصة لـ شرطي ينقذ رجلا قفز فجأة في المياه المتجمدة.

ونشرت شرطة مدينة سان بطرسبورغ الروسية شريط فيديو يوثق عملية إنقاذ رجل قفز فجأة في المياه المتجمدة لقناة غريبويدوف وسط المدينة. 

ووقع الحادث في 11 فبراير، حيث سجلت كاميرات المراقبة رجلا وهو يعبر طريقا ويذهب إلى منتصف الجسر، ثم يقفز فجأة من الجسر إلى قناة غريبويدوف. 

ولجأ شهود عيان على الفور إلى عناصر الشرطة الذين تمكنوا من جذبه إلى الشاطئ. ولم يصب الرجل بأي جروح جراء الحادثة، كما من غير الواضح سبب قيامه بهذه الخطوة المتهورة. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غرق غواصة في ميناء سيفاستوبل الروسية.. فيديو

في لمح البصر.. سائق ينقذ امرأة حاولت الانتحار بطريقة عجيبة

مغامر ينجو من الموت بعد فقدانه السيطرة على مظلته أثناء تحليقه بالهواء

عمل نفسه ميت .. رجل ينجو بأعجوبة من هجوم نمر مفترس عليه .. فيديو

القصة الكاملة .. لإنقاذ اب لابنته من الدهس بمحطة قطار الإسماعيلية

شرطي ينقذ غزالة من بركة مياه متجمدة.. فيديو

ترشيحاتنا

أشهر بائع أرز باللبن.. تعرف على رجل ألماني عشق دهب وأعلن إسلامه

لحظات مرعبة يعيشها مسافرون داخل مطار اليابان | فيديو

أول رد من مدحت شلبي على بيان نادي إنبي وإعلان مقاطعته.. فيديو

الجوازة باظت.. عريس يترك عروسته في حفل الزفاف بسبب شقيقته

سعر ومواصفات سيارة كورولا 2020 في مصر والسعودية.. صور

حتى لا تفسد التسريحة.. أمين الفتوى يكشف عن حل للمسح على الشعر عند الوضوء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. عاملة نظافة بريطانية تعثر على 30 ثعبانا خطيرا في صندوق للقمامة.. صور

مذيعة نشرة قناة العربية تدخل في نوبة ضحك هستيري على الهواء.. شاهد

سعر ومواصفات سيارة كورولا 2020 في مصر والسعودية.. صور