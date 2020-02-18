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حوادث

تأجيل إعادة محاكمة ٧ متهمين في قضية أحداث مجلس الوزراء لـ 5 مارس المقبل

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 03:00 م
محاكمة
محاكمة
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أحمد مهدي
أجلت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقده بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة، إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء"، لجلسة ٥ مارس لمرافعة النيابة العامة.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين رأفت زكى وحسن السايس وسكرتارية حمدى الشناوي.

وواجهت المحكمة المتهمة سارة جمال بالتهم المنسوبة اليها فأنكرتها جميعا.
 
وعقب تقديم قرار القبض على المتهمة سارة جمال رقم ١٨٢ في امر الاحالة، تلا منثل النيابة العامة امر الاحالة بالاتهامات الموجهة لها، وتصمنت حرق عمد لمباني ومنشآت عامة، وكذلك منع الاجهزة الامنية من تأمين وحماية المنشآت، ومقاومة السلطات، وتخريب واتلاف ممتلكات خاصة وعامة.

كما وجهت النيابة لها ارتكاب جريمة التجمهر، وتكدير السلم العام، وتعطيل المرافق العامة، وحيازة أسلحة بيضاء، ومواد حارقة.

وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل وذلك لاتهامهم بالضلوع فى تلك الأحداث التى أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى فى أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
 
ونسب للمتهمين وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
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