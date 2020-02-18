بمبلغ 4 مليارات دولار.. الجيش الإسرائيلي يسعى لشراء سربين من الطائرات المقاتلة

أفادت القناة العبرية الثانية، بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي سيعلن عن حاجة الجيش لسربين جديدين من طائرات F-35 "الشبح"، وF-15 من الطراز الجديد.

وذكرت القناة، أن سلاح الجو الإسرائيلي يمتلك سربين، ونظرًا للعمليات التشغيلية له في سوريا ولبنان والعراق ودول أخرى كان الطلب عليها أكبر من المتوقع.

وأشارت إلى أن أسطول سلاح الجو الإسرائيلي يتقدم في العُمر وتم شراء معظم طائراته في الثمانينات، وتم شراء أحدث الطائرات بخلاف F-35 "الشبح"، في التسعينات وأوائل الألفينات.

ولفتت القناة العبرية ، إلى أن الجيش يتخوف من أن تجد القوة الجوية لديه صعوبة في القيام بمهامها المختلفة والمتنوعة، لذلك كان هناك طلبًا في السنوات الأخيرة لشراء سرب آخر وجديد من الطائرات المقاتلة المتقدمة.

وأضافت أنه بعد شهور من النقاش داخل الجيش، خلص سلاح الجو أنه من أجل الحفاظ على الميزة التكنولوجية والقوة الجوية لديه، سيتعين عليه شراء سربين جديدين من الطائرات.

ونوه إلى أن شراء السرب سيكلف مبلغًا فلكيًا يبلغ 4 مليارات دولار.