مقتل شاب فى مشاجرة بمزرعة فى البحيرة

لقى شاب مصرعه فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بداخل مزرعة بقرية النجاح بمركز بدر، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى بوادي النطرون تحت تصرف النيابة العامة.





تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة بدر يفيد بوقوع مشاجرة وحدوث حالة وفاة وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين العثور على جثة "ياسر محمد ا.ص" ٣٠ سنة مقيم بقريه الكفاح بدائرة المركز بدر إثر تعدى آخر عليه بسلاح أبيض بداخل مزرعة بقرية الكفاح بدائرة المركز.

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وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى بوادي النطرون تحت تصرف النيابة العامة.. وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.