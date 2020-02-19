برلماني: جولة السيسي بالعديد من المصانع الحربية رسالة للعالم بتطور منتجاتنا وعراقتها

أكد النائب اشرف رشاد عثمان نائب رئيس حزب مستقبل وطن، على الأهمية الكبيرة التي تنطوي عليها جولة الرئيس السيسي في العديد من المصانع الحربية المصرية وتفقد منتجاتها من الأسلحة والرشاشات وغيرها.





وأشار في تصريحات له، ان هذه الجولة رسالة للعالم بالصناعات المصرية الحربية المتطورة وعراقتنا في هذا النوع من الصناعات.









وكان الرئيس السيسي قد افتتح عدد من المصانع الجديدة بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة "مصنع 300 الحربى" والتابعة لوزارة الانتاج الحربى، والتى تضم عدة منتجات أسلحة وذخيرة ( صغيرة، متوسطة، ثقيلة) ، من (البنادق الآلية، الرشاش المتعدد).



