الخطيب يتفقد أعمال التطوير في صالة الأمير عبدالله الفيصل

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي ظهر اليوم الثلاثاء، على تفقد أعمال الإحلال والتجديد التي شهدتها صالة الأمير عبدالله الفيصل المغطاة بمقر الأهلي بالجزيرة.



ورافق محمود الخطيب خلال الجولة العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي وخالد مرسي، مدير مقر الجزيرة، والمهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، وطارق الغنام المدير الإداري لفريق السلة رجال.



واستمع الخطيب لشرح وافٍ من المستشار الهندسي لمجلس إدارة الأهلي عن أعمال التجديد التي تمت في الصالة، وذلك في حضور مهندسي الشركة المنفذة، كما اطلع رئيس الأهلي على نوعية المواد المستخدمة في التطوير والتي تم اختيارها وفق أفضل المقاييس العالمية وتضاهي النوعية المستخدمة حاليا في الصالات المغطاة التي تستضيف دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو 2020.