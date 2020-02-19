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اقتصاد

منيع: انتهاء 95% من محطة تحلية مياه البحر بشرق بورسعيد

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 03:01 ص
مياه
مياه
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آمنة عبدالعظيم

قال المهندس علاء منيع رئيس جهاز مدينة شرق بورسعيد، إنه جارى العمل بتنفيذ مشروع محطة التحلية لمياه البحر بالمدينة بطاقة إنتاجية 150 ألف م3/يوم، قابلة للتوسع المستقبلى لتصل إلى (250 ألف م3/ يوم)، لخدمة نحو 500 ألف نسمة متوقعة، وكذا المنطقة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، ووصلت نسبة الإنجاز بالمشروع إلى حوالى 95%.


وأضاف منيع، في تصريحات له، أن المحطة تتكون المحطة من (المأخذ البحرى بطاقة 750 ألف م3/يوم شامل التوسعات المستقبلية – المنشآت الفنية وتشمل"وحدات إزالة الزيوت والشحومات – وحدة التنقية الفائقة – مبنى المولدات والمحولات – 10 وحدات تحلية مياه بطاقة 15 ألف م3/يوم لكل وحدة – 4 خزانات للمياه سعة 15 ألف م3")، والمنشآت الإدارية.


وتشمل (مبنى الإدارة - مبنى المهندسين – سكن العاملين)، بالإضافة إلى أعمال تنسيق الموقع، وتشمل(أسوار – بوابات – أبراج حراسات – طرق وأرصفة – مسطحات خضراء).


وأشار رئيس الجهاز إلى أن المياه التى سيتم إنتاجها من المحطة يمكن استخدامها فى الحياة العملية بأعمال الزراعة ومياه الشرب والاستخدامات الصناعية، وذلك فى إطار خطة الدولة للاستفادة من محطات التحلية فى المدن والمحافظات الساحلية.​

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