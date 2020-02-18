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نيفين ناجي بمصنع 300 الحربي: شعرت بالقلق قبل استقبال الرئيس واكتشفت أنه أخ كبير

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 04:12 م
نيفين ناجي
نيفين ناجي
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ريهام فيكتور

قالت المهندسة نيفين ناجي رئيس قطاع الذخيرة المتوسطة في مصنع 300 الحربي، إن المرأة المصرية يمكن أن تعمل فى أى مكان مهما كانت الأعباء عليها.

وأضافت المهندسة نيفين ناجي خلال حوارها ببرنامج 8 الصبح المذاع على فضائية dmc أن التوجه العام للدولة والتوجه الخاص في الوزارة هو الاهتمام بالمرأة وبدورها في المجتمع.

وأشارت رئيس قطاع الذخيرة المتوسطة إلى أنها كانت تشعر بالقلق قبل استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي فى افتتاح مصنع 300 الحربى بـ أبو زعبل .

وتابعت رئيس قطاع الذخيرة المتوسطة أنهم شعروا بالامان والحماس عند استقبال الرئيس قائلة: "حسينا أنه أخ كبير لنا.. وأنه مش شخص غريب علينا". 

وأضافت أن لقاءنا أمس مع الرئيس "السيسى" فى افتتاح مصنع 300 الحربى بـ أبو زعبل وشرح مجهودنا امام الرئيس  يعطى تفخر لأي انسان، مؤكدة أننا أثبتنا للرئيس "إننا قد المسئولية اللى وضعنا فيها، أن هذا الجيل يبنى ويعتمد على نفسه ولا يحتاج  للاستيراد من الخارج".

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