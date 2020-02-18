تعادلات في الشوط الأول بمواجهات الجولة الـ 15 بدوري القسم الثاني

انتهت أحداث الشوط الأول من منافسات الجولة الـ15 من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة بحري والتى شهدت تعادلات في جميع المواجهات اليوم .

وجاءت النتائج كالتالي :

غزل المحلة 0-0 دكرنس

الحمام 0-0 فاركو

مالية كفر الزيات 1-1 دمنهور





علي جانب آخر قرر الحكم محمد الحنفي تأجيل مباراة الأوليمبي أمام منافسه الرجاء المطروحي بسبب سوء حالة ملعب المباراة بمدينة الإسكندرية، بعد هطول أمطار غزيرة منذ الصباح الباكر.





وتقام مباراة بلدية المحلة والمنصورة غدا الأربعاء في تمام الساعة الثانية والنصف بينما يلعب فريق بيلا أمام أبو قير للأسمدة يوم الخميس 20 فبراير.





ترتيب المجموعة:



1- فاركو: 29 نقطة

2- دمنهور: 27 نقطة

3- غزل المحلة: 25 نقطة

4- دكرنس: 24 نقطة

5- المنصورة: 23 نقطة

6- الرجاء: 22 نقطة

7- بلدية المحلة: 19 نقطة

8- أبو قير للأسمدة: 17 نقطة

9- الحمام: 16 نقطة

10- الأوليمبي: 15 نقطة

11- المالية: 5 نقاط

12- بيلا: 5 نقاط





ومن المنتظر أن تعلن لجنة المسابقات عن موعد جديد للمباراة ضمن منافسات الجولة الـ15 من مسابقة دورى القسم الثاني لمجموعة بحري.