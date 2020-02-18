الجمعة القادم .. جامعة أسوان تنظم قافلة لعلاج الشفة الأرنبية

تطلق جامعة حلوان يوم الجمعة القادم 21 فبراير أعمال القافلة الطبية الجراحية التطوعية والعلاجية لعلاج الشفة الأرنبية وسقف الحلق والعيوب الخلقية بالجمجمة للأطفال بقسم التجميل بالمستشفى الجامعى بأسوان، حيث ستستمر أعمالها حتى 27 فبراير، وذلك استكمالًا لسلسلة القوافل الطبية التى تنظمها جامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس الجامعة الذى أعلن في إطار خدمة المجتمع وتقديم الخدمة الطبية لغير القادرين من مرضى وأطفال أسوان ومحافظات جنوب الصعيد وكافة الجهات.





وتضم القافلة العديد من التخصصات منها جراحة التجميل وجراحة الأطفال والتخدير والرعاية المركزة وتقويم الأسنان والتخاطب والمعامل الطبية والرعاية الاجتماعية والتسجيل الطبي عن طريق أطباء مصريين متخصصين واستشاريين كبار زائرين من الخارج من الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا و إيطاليا وباكستان والمغرب بالتعاون مع أطقم التمريض والهيئة المعاونة بالكامل للجمعية الدولية لعمليات إبتسامة تحت إشراف الدكتور الدكتور محمد الشاذلي رئيس فرع الجمعية بجمهورية مصر العربية ، وأستاذ جراحة التجميل بجامعة أسيوط حيث ستقوم القافلة بتوفير التدخل الجراحي بالمجان مع إجراء الفحوصات اللازمة.





ومن جانبه أوضح الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ان هذه القافلة تستهدف إصلاح وإجراء عمليات جراحية إصلاحية للشفة الأرنبية وشق سقف الحلق و إصلاح العيوب الخلقية المصاحبة لهذه المشكلة من ضعف النطق و اختلاله بأحدث الطرق الجراحية و العلمية الطبية. وستقوم القافلة باجراء ما بين ١٢٥و ١٨٠ عملية جراحية لمرضى الشفة الأرنبية وتوقيع الكشف على أكثر ٦٧٠ حالة من قري ومناطق محافظة أسوان والمحافظات الأخرى مع لقاءات توعوية صحية بالمستشفى الجامعي بأسوان.





وفى نفس السياق قال الدكتور أحمد قناوي موسي رئيس قسم التجميل بالمستشفى الجامعي بأسوان ومنسق عام القافلة أنه من المتوقع حضور 92 زائر منهم 45 زائر اجنبي ما بين اطباء وتمريض ومنسقين وفنيين لخدمة القافلة الطبية التي تنطلق فعالياتها من قسم التجميل بالمستشفى الجامعي الذي استطاع خلال الفترة الماضية أن يعمل علي إقامة وتنظيم هذه القافلة التطوعية بالتعاون مع الجهات الطبية المشاركة لتحسين وتقديم الخدمة الطبية للمرضى في جزء من تخصص جراحات التجميل و الإصلاح و جراحات الوجه و الفكين.

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