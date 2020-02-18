تخريج دفعة جديدة من طلاب البرنامج الماليزي بـ طب طنطا

شهد الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا ، اليوم الثلاثاء، تخريج دفعة جديدة من طلاب البرنامج الماليزي بكلية الطب، وذلك بمشاركة الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور أحمد غنيم عميد الكلية ، ومحمد حنيف بن عبد الرحمن سفير ماليزيا بالقاهرة.









وفي كلمته قدم الدكتور مجدي سبع ، التهنئة للطلاب الماليزيين بمناسبة تخرجهم ، مطالبًا إياهم أن يكونوا خير سفراء لمصر ولجامعة طنطا في بلدهم الأم ماليزيا وأن يكونوا على تواصل دائم مع كليتهم لصقل خبراتهم ومهاراتهم العلمية والعملية ، مؤكدًا أن جامعة طنطا دائمًا تفتح أبوابها للطلاب الوافدين للدراسة بكلياتها والاستفادة من علم وخبرة أساتذتها.









ومن جانبه أعرب الدكتور الرفاعي مبارك ، عن سعادته بمشاركة الطلاب الماليزيين احتفالهم بتخرجهم من كلية الطب، مشيرًا إلى دور البرنامج الماليزي في دعم العلاقة والتعاون العلمي والثقافي بين ماليزيا وجمهورية مصر العربية بما يؤكد رسالة جامعة طنطا كمنارة لنشر العلم والمعرفة.







