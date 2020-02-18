مباراة الأهلي والزمالك.. تفاصيل محاضرة فايلر مع لاعبيه في أبوظبي



وخاض الفريق مرانًا خفيفًا هناك بعد الوصول مباشرة إلى أبوظبي اشتمل علي بعض التدريبات التأهيلية الخفيفة بهدف إزالة حالة الإرهاق التي تسيطر علي اللاعبين، وكشف الجهاز الفني أن الحالة البدنية للفريق علي أفضل حال ولكن تبقي المباريات تحسم بالشكل الفني وتنفيذ الخطة التي سوف يرسمها الجهاز الفني.



وقال إن هناك محاضرة مطولة سوف يعقدها المدير الفني اليوم يشرح فيها الطريقة التي سيلعب بها والتي ترتكن في الأساس على تحويل نقاط قوة المنافس إلي وسيلة ضغط عليه، وكشف أن الجهاز الفني استقر علي أغلب عناصر التشكيل وسوف تحدد حالة رمضان صبحي في التدريبات وجوده ضمن قائمة الفريق من عدمه.



وأكد السويسري فايلر خلال محاضرة عقدها مع لاعبيه أمس بعد الوصول إلى أبوظبي وقبل الخلود للنوم ان مباراة الزمالك صعبة جدًا ويجب عليهم التركيز التام خاصة في ظل زيادة معدلات الثقة لدي المنافس بعد فوزه ببطولة السوبر الأفريقي.



وقال فايلر خلال المحاضرة إن الجماهير تنتظر منهم تحقيق الفوز ولقب البطولة ويجب عليهم التحرر من الضغوط فهم الأفضل من كل الوجوه ويجب عليهم اللعب بأسم ناديهم.



يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الرئيسي اليوم بالعاصمة أبوظبي، استعدادًا لمواجهة الزمالك المقرر له بعد غد بإستاد محمد بن زايد في السوبر المصري، ومن المقرر أن يكون مران اليوم هو الفيصل في حسم موقف عدد من اللاعبين لمشاركتهم في التشكيلة الرئيسية لتلك المواجهة.وقرّر الجهاز الفني للفريق فرض السرية التامة علي التدريبات خلال رحلة أبوظبي عدا 15 دقيقة الأولي من مران الغد طبقًا لما تنص عليه اللوائح ، وكان الجهاز الفني قد اصطحب جميع لاعبيه إلى الإمارات يمن فيهم رمضان صبحي حيث ضمن القائمة كل من شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي في حراسة المرمي ومعه رامي ربيعة ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأحمد فتحي ومحمد هاني وأيمن أشرف وعلي معلول وحسام عاشور وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وجيرالدو وجونيور أجايي ورمضان صبحي ومحمود عبدالمنعم ( كهربا) ووليد سليمان ومروان محسن وأليو بادجي ومحمود وحيد وأحمد الشيخ.