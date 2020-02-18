AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

بعد قرار رئيس الجمهورية.. تعرف على اختصاصات هيئة المتحف المصري الكبير

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 04:23 م
المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
Advertisements
علاء المنياوي ومحمد الإسكندراني
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ والخاص بهيئة المتحف المصري الكبير، الذي ينص على اعتبار المتحف المصري الكبير هيئة عامة اقتصادية تتبع الوزير المختص بشئون الآثار، وأنها مجمع حضاري عالمي متكامل، تهدف إلى التعرف على الحضارة المصرية، وتوفير الخدمات والأنشطة الثقافية اللازمة للزائرين.

وأوضح اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، أنه وفقًا لهذا القانون ستختص هيئة المتحف بعرض المجموعات الأثرية واستخدام أحدث أساليب وتقنيات العرض المتحفي للزائرين، والتوثيق الرقمي.

وتسجيل القطع الأثرية وحفظها وتأمينها ودراستها وصيانتها وترميمها، وإجراء البحوث اللازمة لكل ما تقدم وذلك وفقا لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، إضافةً إلى عقد الندوات والمؤتمرات والأنشطة الثقافية والعلمية، وتوعية النشء والمجتمع المصري بالحضارة المصرية.

وأشار اللواء مفتاح أن أجهزة المتحف تتكون من مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي، ويكون لهيئة المتحف مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية، يختص بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة لهيئة المتحف.

كما سيكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون الآثار، وعدد من الأعضاء لا يقل عن عشرة ولا يزيد على عشرين عضوًا من ذوي المكانة العلمية والخبرة الدولية، بحيث يكون من اختصاصه الاشراف علي تنفيذ السياسات العامة، والخطط الاستراتيجية لهيئة المتحف التي يقرها مجلس الأمناء.

وطبقا لهذا القانون سيكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتفويض رئيس هيئة الاستثمار في بعض اختصاصات الوزير

فاروق حسني وزاهي حواس والفقي في زيارة للمتحف المصري الكبير

النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة المتحف الكبير

"النواب" يقر نهائيا 6 تشريعات جديدة.. تعرف عليها

النواب يقر نهائيا 6 تشريعات جديدة.. أبرزها مشروع قانون الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير.. وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

وسائل راحة لذوي الهمم ومطاعم للزائرين.. مزايا المتحف المصري الكبير.. فيديو

ترشيحاتنا

مباراة الأهلي والزمالك.. تفاصيل محاضرة فايلر مع لاعبيه في أبوظبي

خطوبة وتهديد ومحكمة ومنع.. 4 أخبار مثيرة عن محمد رمضان في يوم واحد

مصر فى مهمة رسمية بالسعودية

25 مليون جنيه تعويضا.. آخر تطورات الخلاف بين الطيار أشرف أبو اليسر ومحمد رمضان..فيديو

صاحب مطعم البرنس يهدد محمد رمضان برفع دعوى قضائية

5 غيابات عن مواجهة أتلتيكو مدريد وليفربول بـ دوري أبطال أوروبا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب موبايل.. سيدة خمسينية تتعرض لاعتداء عنيف أفقدها الوعي والذاكرة.. صور

أسعار مازدا mazda 3 اليوم في مصر بعد تخفيض الأسعار.. صور

بعد أزمة الفيديوهات الشهيرة وتهديدها بالانتحار.. 5 إطلالات محتشمة لـ منى فاروق.. شاهد