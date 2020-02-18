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محافظات

كهرباء جنوب الدلتا: المشاركة الفعالة في منصات التواصل الاجتماعي هدفنا لتأهيل الكوادر

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 04:56 م
المهندس محمد عبد
المهندس محمد عبد الحكم عبدة يوسف
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احمد علي
عقد المهندس محمد عبد الحكم عبده يوسف (رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء) اليوم الثلاثاء اجتماع مع عدد من الكوادر الشابة والخبرة لمناقشة سبل النهوض بالعمل وتبادل الخبرات. 
 
كما رشح رئيس الشركة مرشحين عن شركة جنوب الدلتا للمشاركة في فاعليات إطلاق منصات التواصل الاجتماعي لقطاع الكهرباء على شبكة الإنترنت لتصبح المنصة الرسمية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر.

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وأشار رئيس الشركة للوقف على نتائج اجتماعهم بالشركة القابضة والخاص بإطلاق منصات للتواصل الاجتماعي الرسمية للشركة القابضة وشركاتها التابعة تحت شعار " دائما ... معكم " والتعرف على رؤيتهم وخطتهم المستقبلية من اجل المشاركة الفعالة بمنصات التواصل الاجتماعي لقطاع الكهرباء على شبكات الانترنت (الفيس بوك – تويتر – يوتيوب  – الانستجرام – لينكد إن) .
   
كما أكد "عبد الحكم" على ضرورة أن تكون شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء على رأس الشركات التي تشارك بفعالية في المنصات الرسمية للشركة القابضة من خلال تعريف.

وحث العاملين وعملاء الشركة على متابعة المواقع الرسمية وضرورة الاعتماد عليها في الحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة عن كل ما يخص قطاع الكهرباء.

ومن جهة أخرى حرص "عبد الحكم" في كل اجتماعاته ولقاءاته المباشرة  بالعاملين على التعريف بتلك المواقع وضرورة الاشتراك بها والتفاعل معها والعمل على انتشارها من منطلق انها القنوات الرسمية والشرعية بقطاع الكهرباء.

كما شاركت جنوب الدلتا بوفد رسمي متمثل في كل من هشام عبد الجواد (مدير عام شئون الافراد والمشرف على العلاقات العامة) والمهندس أمير السيسي (مدير إدارة تخطيط الشبكات) والمحاسبة بسنت شيحه (إدارة العلاقات العامة).
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