شاهد .. جاليري فابريكا .. هنا نصنع السعادة باستخدام الأخشاب

مكان تملؤه البهجة، جاليرى مكتظ بالأخشاب وبالعبارات التى تنشر الحب بين الناس، بورتيريهات يعبر الناس بها عن حبهم لبعضهم البعض، شاب بدأ المبادرة وفتح مشروعا ينشر السعادة، فخرج للنور فابريكا جاليرى الذي يهدف الى نشر السعادة.





قال محمد البيك، مالك جاليرى فابريكا، إن السبب الأساسى فى اختياره لهذا العمل وهذا المشروع هو صناعة السعادة للآخرين، مضيفا: "نقوم بتوصيل الناس ببعضهم، فيما جاءتني فكرة هذا المشروع من عملي السابق في مجال الخشب وفكرت فى ذلك بعدما اتخذت قرار البدء فى مشروعي الخاص".





وأضاف "البيك" أنه بدأ بنحت وعمل الميداليات والنظارات من الخشب والهدايا البسيطة حتى وصل لرسم البورتريه بالخشب، فيما بدأ الفكرة منذ 5 سنوات على مواقع التواصل الاجتماعى وعندما زاد الإقبال افتتح الجاليرى الخاص به منذ خمسة أشهر، مؤكدا أنه منذ افتتاح الجاليري وهو يقوم بعمل كورسات لتعليم هذا الفن هو وفريق العمل الذى يتكون من 7 أشخاص شباب وبنات.





ولم يقتصر "البيك" على تعليم الناس فقط بل يعلمهم طريقة صنع كل قطعة حتى تخرج بالجودة المطلوبة ويكونون مستعدين لعمل مشاريعهم الخاصة، لافتا الى انه لا يجب أن يحصلوا على مؤهلات حتى يعملوا فمن يعملون معه من خريجى التجارة والألسن والفنون التطبيقية" .



