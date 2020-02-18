مع ولا ضد.. تباين آراء الفنانين في قرار الموسيقيين منع مطربي المهرجانات من الغناء

أثار قرار الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع مطربى المهرجانات من الغناء حالة من الجدل الواسع داخل الوسط الفنى بين مؤيد ومعارض.

رصدنا آراء بعض الملحنين والموسيقيين والنقاد حول هذا القرار.

محمد سلطان :

علق الموسيقار محمد سلطان على قرار نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هانى شاكر بمنع مطربى المهرجانات من الغناء، مؤكدا أن النقيب لابد أن يحترم قراره.

وأضاف محمد سلطان فى تصريح لـ "صدى البلد" قائلا: أرى أن هانى شاكر هو المسئول الأول والأخير عن قرارات نقابة المهن الموسيقية وطالما اتخذ هذا القرار فلابد من احترامه ويرى الأصلح دائما للنقابة.

وأوضح سلطان قائلا: "طالما قرر هانى شاكر منع مطربى المهرجانات من الغناء وهو ما يراه قرارا صائبا، أتصور أنه لا بد من تقديره وعدم التعليق عليه.

تامر حسين :

بينما علق الشاعر تامر حسين على قرار منع الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين لمطربي المهرجانات من الغناء ، والذي أثار حالة من الجدل وتسبب في انقسام الآراء بين مؤيد ومعارض.

وقال تامر حسين في تصريح خاص لـ صدى البلد : أتفهم جيدا قرار الفنان هاني شاكر وهو يهدف أن نتكاتف جميعا كي نرتقي بالذوق العام".

وأضاف تامر حسين: "لكن من وجهة نظري كان عليه احتضان مطربي المهرجانات والتفاهم معهم وأن يتم تقنين الأزمة من خلال المصنفات الفنية لمنع كلمات مثل شرب خمور وحشيش من تقديمها في الأغاني أو وجود أي كلمات تشجع على تناول المخدرات وما شابه ذلك لأن هذا ما يسمى السم في العسل".

وأشار تامر حسين: "ربما هؤلاء المطربون ليس لديهم الوعي الكافي لذلك أفضل الحديث معهم واللجوء لأسلوب التفاهم لأن بهذا القرار الصارم قد يكسبوا تعاطف الناس ويقدمون أغاني أسوأ مما يقدمونه قبل قرار منعهم من الغناء ".

وأكد تامر حسين: "وفي نفس الوقت أنا ضد الذين يستخدمون الألفاظ البذيئة أو المصطلحات السيئة ومع منعهم من الغناء ولكن لا يوجد مانع من تواجد مطربي مهرجانات يقدمون أهداف برسائل مهمة".

عزيز الشافعى :

وقال الشاعر والملحن عزيز الشافعي لـ صدى البلد: "ما لا يدرك كله يترك كله.. أنا لست مع أو ضد القرار لكنى أرى ضرورة وجود تقنين للأوضاع لأني في الأساس ضد الرقابة لانه لا يوجد رقابة على أي نوع من أنواع الفن بشكل مطلق".

وأضاف: "أنا مع وجود نظام ولا أعرف كيفية تطبيق هذا النظام لأنه ليس من اختصاصي ولكن لابد من وجود أساس يتبعه أهل الغناء كلهم".

أحمد زعيم :

تواصل موقع "صدى البلد" مع الملحن والمطرب أحمد زعيم، لمعرفة رأيه في قرار الفنان هاني شاكر بمنع مطربي المهرجانات من الغناء وإحياء الحفلات الغنائية.

قال زعيم، في تصريح خاص لـ "صدى البلد": الفنان هاني شاكر منع الناس دي من الغناء بسبب الإسفاف في الكلام لكن هو مش ضد الألحان ولا المزيكا لكن ضد الكلام المبتذل اللي بيتقال .. الكلام اللي فيه عنف وخمور كل ده غلط وهو اداهم فرصة يغيروا من نفسهم".

وتابع قائلًا: "نقابة المهن الموسيقية مش لوحدها لازم الإعلام يبقى ليه دور والرقابة على المصنفات يبقى ليها دور وطبعا وزارة الثقافة لأنها لها دور كبير والرقابة على الإلكترونيات اللي هي مباحث الانترنت لازم اما تلاقي حاجة مبتذلة يحذفوها".

بينما قال أحمد زعيم، في نهاية حديثه :"كمان نقابة المهن الموسيقية انسحب منها التطبيق القضائي ودي مشكلة كبيرة .. الاول كان المفوض من المهن الموسيقية ليه الحق يطلع على المسرح ويكون معاه شرطة السياحة ينزل المطرب من على المسرح لكن دلوقتي مالوش الحق يعمل كدة .. كل اللي يقدر يعمله انه يفرض عليه غرامة .. ده غير إن الناس بتحارب الفئة دي وفي الاخر بنلاقيهم في اعلانات وشركات الاتصالات بتروجلهم اعمالهم".

طارق الشناوى :

وصف الناقد طارق الشناوى قرار نقابة المهن الموسيقية برئاسة المطرب هانى شاكر بمنع مطربى المهرجانات من الغناء بالتعنت والتعسف واستعراض للقوة.

وأضاف طارق فى تصريح لـ "صدى البلد": "أرى أن هذا القرار يعبر عن حالة من التخبط داخل نقابة المهن الموسيقية خاصة أن النقابة أعلنت عن موافقتها لمنح تصريح ودخول حسن شاكوش إلى النقابة واعترضت على حمو بيكا وبعدها تم الاعتراض على الاثنين.

وأوضح الشناوى أن هانى شاكر اعترض على عمر كمال الذى قدم أغنية "بنت الجيران" فهو أحد الملحنين الذين تعامل معهم هانى شاكر فهل نقيب الموسيقيين يغنى لملحنين دون المستوى.

وأضاف طارق الشناوي: أرى أن قرار المنع به نوع من المبالغة الشديدة ونظرة الى هذه الفئة من المطربين بنظرة فوقية وهو أمر مرفوض وكانهم عشوائيات وبالتالى يتم النظر إليهم على انهم خطر على المجتمع وأتصور ان هذا عكس فكرة ان الفن به مساواة والجمهور فقط له الحق فى الرفض أو القبول.