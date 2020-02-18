AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

جرعة بنج زائدة.. مزارع يتهم طبيبا بالتسبب في وفاة زوجته داخل عيادة بديرمواس

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 05:40 م
ايمن رياض
توفيت سيدة داخل عيادة خاصة بمركز ديرمواس في جنوب محافظة المنيا، أثناء إجراء عملية ولادة قيصرية لها، وقد اتهم زوجها الطبيب بإعطائها جرعة "بنج" زائدة دون استدعاء طبيب التخدير المختص، مما أدى إلى حدوث مضاعفات لها نتج عنها الوفاة.

تلقي اللواء محمود خليل مدير الأمن، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى مركز شرطة ديرمواس من المستشفى العام، يفيد وصول سيدة في العقد الثالث من عمرها جثة هامدة.

وبانتقال المقدم أحمد الصفتي رئيس مباحث المركز، وبسؤال زوج المتوفاة "س - ح" فلاح اتهم طبيب النساء والتوليد بالتسبب في وفاة زوجته "ص -م"، 26 عاما، لإعطائها جرعة بنج زائدة أثناء الولادة القيصرية دون الاستعانة بطبيب تخدير مختص.

تحرر عن ذلك المحضر رقم ٨٢٠ إداري مركز شرطة ديرمواس، وبالعرض علي النيابة العامة طلبت تقرير الطب الشرعي وتحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ولد و4 إناث .. سيدة تضع 5 توائم بمركز ديروط في أسيوط

بسبب سلك الدش سقطت جثة هامدة .. وفاة طالبة من أعلى منزلها بالمنيا

إحالة طبيب و3 ممرضات للمحاكمة.. تسببوا في وفاة مريضة بعد حقنها بعقار خاطئ

ترشيحاتنا

المتهم باغتصاب طفلة زوجته: «كنت بعاملها زي بنتي وفوقت من المخدرات وهي بتنزف»

رقاصة داخل الفصل.. فصل 22 طالبا وإحالة المدير و15 معلما فى مدرسة بالمنوفية للتحقيق.. شاهد

اللجنة المنظمة تفاجئ الأهلي بهذا القرار قبل مواجهة الزمالك بالسوبر

فاكهة رخيصة الثمن تحميك من الإصابة بالسرطان

بعد قرار إيقاف مطربي المهرجانات .. فنانون يهاجمون هاني شاكر

أليو ديانج نجم الأهلي يتوعد الزمالك فى السوبر المصري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ناصر أفريقيا.. رئيس مصري نجح في دعم استقلال القارة عن الاحتلال الأجنبي

بسبب موبايل.. سيدة خمسينية تتعرض لاعتداء عنيف أفقدها الوعي والذاكرة.. صور

أسعار مازدا mazda 3 اليوم في مصر بعد تخفيض الأسعار.. صور