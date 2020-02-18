جرعة بنج زائدة.. مزارع يتهم طبيبا بالتسبب في وفاة زوجته داخل عيادة بديرمواس

توفيت سيدة داخل عيادة خاصة بمركز ديرمواس في جنوب محافظة المنيا، أثناء إجراء عملية ولادة قيصرية لها، وقد اتهم زوجها الطبيب بإعطائها جرعة "بنج" زائدة دون استدعاء طبيب التخدير المختص، مما أدى إلى حدوث مضاعفات لها نتج عنها الوفاة.





تلقي اللواء محمود خليل مدير الأمن، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى مركز شرطة ديرمواس من المستشفى العام، يفيد وصول سيدة في العقد الثالث من عمرها جثة هامدة.





وبانتقال المقدم أحمد الصفتي رئيس مباحث المركز، وبسؤال زوج المتوفاة "س - ح" فلاح اتهم طبيب النساء والتوليد بالتسبب في وفاة زوجته "ص -م"، 26 عاما، لإعطائها جرعة بنج زائدة أثناء الولادة القيصرية دون الاستعانة بطبيب تخدير مختص.



