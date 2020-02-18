وفد من طب المنوفية يزور مركز أمراض الكلى بجامعة المنصورة

زار وفد من طلاب كلية الطب جامعة المنوفية، اليوم، مركز أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة وذلك في إطار توجهات المجلس الأعلى للجامعات المصرية لتنمية ثقافة طلاب الجامعات وذلك من خلال برامج التبادل الطلابي لكليات الطب على مستوى الجمهورية من خلال مشاركة الطلاب لزملائهم فترة من التدريب العملي والمحاضرات.





جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة, الدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب, الدكتورة نسرين عمر عميد كلية الطب, الدكتورة بسمة شومان وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب, الدكتورة عفاف محمود منسق برنامج التبادل بالجامعة.





فيما قام الوفد بمشاهدة فيلم تسجيلي عن المركز وأقسامها المختلفة مع عرض لتاريخ إنشاء المركز، والتوسعات التي شملت إقامة فرع منية سمنود، ومجمع العيادات الخارجية للمركز بشارع جيهان بالمنصورة، اعقب ذلك جولة بأقسام الأشعة، وحدة تفتيت الحصوات، قسم الأطفال، مبنى الأبحاث.





وقد أبدى الطلاب سعادتهم البالغة بزيارة المركز وانبهارهم بالمستوى العالمى الذي يبدو عليه، والخدمات المتميزة التي يقدمها للمرضى، وأكدوا أن هذا ليس بغريب على جامعة المنصورة.



