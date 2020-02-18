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أخبار العالم

أمن الخليج العربي 2.. السعودية تطير للإمارات في مهمة تكنولوجية

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 04:49 م
السعودية - الإمارات
السعودية - الإمارات
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ميـــس رضـــا

افتتح وكيل وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، الفريق سيف بن عبد الله الشعفار، ورئيس الوفد السعودي المشارك في التمرين التعبوي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "أمن الخليج العربي 2"، اللواء حميد بن محمد الجحدلي المعرض الأمني لدول مجلس التعاون الذي تتم إقامته بالتزامن مع فعاليات التمرين التعبوي لدول المجلس "أمن الخليج العربي 2".



وتشارك قوات الأمن السعودية، بالمعرض الذي تستمر فعالياته حتى نهاية فعاليات التمرين، بجناح يضم أحدث التقنيات والأنظمة والأجهزة الإلكترونية المساندة لرجال الأمن في تنفيذ مهامهم لمكافحة الجريمة والمحافظة على السلامة.



وأبدى الفريق الشعفار خلال زيارته للجناح السعودي، إعجابه بما احتواه من أجهزة وتقنيات متقدمة. 



وقال: "جميل أن يشمل المعرض على أحدث التقنيات من حيث طائرات "الدرونز" والتقنيات الحديثة التي تساعد رجال الشرطة في حفظ الأمن".



وأشار إلى أن المعرض إضافة جميلة لهذا التمرين الخليجي الثاني، وهو عمل مشترك يؤكد الاهتمام والتطور الكبير في العمل التقني الأمني وإثبات القدرات لدى أبناء دول المجلس.


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