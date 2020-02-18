مملكة النحل.. رعاية ونظام للشفاء من كل داء.. شاهد

تعد مملكة النحل، من أكثر الإمبراطوريات نظاما بين الحشرات، ولكل طائفة منها وظيفة داخل الخلية فمنها من يقوم بحراسة الخلية ومنها من يقوم بعملية التنظيف، ومنها من يقوم بعملية التبريد ومنها من يقوم بعملية جمع حبوب اللقاح ومنهم من يقوم بجمع الماء .





ولا تتدخل نحلة في وظيفة الأخرى ، ومع قيام كل نحلة بدورها يخرج في النهاية عسل النحل ، صدى البلد أجرى معايشة داخل منحل كلية الزراعة بجامعة أسيوط والتفاصيل في هذا التقرير.

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في البداية قال مجلي هاشم، مهندس منحل كلية الزراعة بجامعة أسيوط، أن تربية النحل تحتاج إلى رعاية خاصة واهتمام، فلابد من إنشاء المنحل بعيدا عن الطرق وان يكون بجواره مصدر مياه نقية ولا يكون بجوار مكان به أتربة حتى لا تتسبب في اختناق النحل والتأثير على وظائفه اليومية .





خاصة وأن النحل يقسم نفسه إلى مجموعات لكل مجموعة وظيفة تقوم بها داخل الخلية ، ولابد أن يكون هناك مصدات رياح من الجهة البحرية للمنحل حتى تمنع تأثر طير النحل بالرياح بالإضافة إلى عمل مظلة أعلى المنحل لحمايته من حرارة الشمس في فصل الصيف حتى لا يضطر النحل إلى الهروب من الخلية بسبب ارتفاع درجة الحرارة .





وأضاف مجلي أن مرحلة تغذية النحل بالسكر الجليكوز تبدأ من شهر نوفمبر حتى نهاية شهر أبريل وهذه الفترة لا يكون فيها زهور يتغذى عليها النحل ويتم وقف التغذية مع بداية ظهور زهرة البرسيم في الأول من شهر مايو حتى عملية الفرز في نهاية شهر يونيو وتستغرق مدة وقف التغذية 40 يوما قبل عملية فرز العسل حتى ينضج العسل ويكون خاليا من الجليكوز وقبل عملية الفرز نقوم بفحص براويز الشمع وتقشير الغطاء الذي وضعه النحل على البراويز الشمعية حتى نتأكد بعدم تواجد ماده جليكوزيه داخل البراويز وحتى أن وجدت يقوم بالنحل بعد عملية التقشير بسحبها وبذلك تكون عملية الفرز لعسل ناضج خالي من الجليكوز.

واستكمل قائلا: بعد فرز قطفة البرسم تبدأ دورة النحل من جديد لجمع الرحيق من زهور القطن ويتم فرزه بعد شهر تقريبا في نهاية شهر أغسطس بعد التأكد من نضج العسل في البراويز الشمعية .





وأشار مجلي أن عملية التوسعة في المناحل تكون في منتصف شهر مارس حتى بداية أبريل يبدأ تقسيم الخلية القوية حيث أن الخلية التي يوجد بها 8 إطارات شمع يتم تقسيمها يأخذ منها إطار حضنه وإطار عسل ويتم الأخذ نفس العدد من خلية أخرى ويتم وضعهم في صندوق جديد لتكون خلية جديدة ويتم عزلها لمدة 24 ساعة حتى يتم تيتيم الخلية حتى لا يعود النحل منها إلى الخلايا التي كان فيها وبعد ذلك يتم وضع ملكه عذراء في قفص لمدة يومين داخل الخلية الجديدة وبعد أن يتعود عليها النحل يتم رفع القفص من على الملكة وتمارس عملها بشكل طبيعي داخل الخلية وبعد أيام قليلة تخرج الملكة من الخلية حتى تتلقح ويخرج خلفها ذكور النحل والأقوى منهم هو من يستطيع تلقيحها وبعد عملية التلقيح يموت الذكر.





وقال الدكتور محمد حمام زين العابدين عميد كلية الزراعة بجامعة أسيوط أن منحل قسم الحشرات بكلية الزراعة احد المشروعات التي تهتم بها الكلية حيث أن المنحل تم إنشاءه منذ فترة كبيرة ويتم التجديد والتوسع فيه كل عام ولكن في حدود المرعى المحيط به حيث أن النحل يطير في حدود 3 كيلو متر مربع فلابد قبل إنشاء المنحل دراسة البيئة المحيطة له حتى يكون متوافر له الرحيق ومصدر للمياه النقية ، مشيرا إلى أن خلية النحل تحتاج إلى فدان من الزهور لجمع الرحيق منها وتكون مصدرا لغذائها.





وأضاف حمام أن موسم نشاط النحل يبدأ في فصل الربيع حتى نهاية الصيف تبدأ موسم النحل مع زهرة الموالح اليوسفي والبرتقال وغيرها من الموالح وتأتي بعدها زهور البرسيم وتليها زهور القطن وذلك في الصعيد بينما في المناطق الجبلية يعتمد على رحيق حبة البركة وغيرها من النباتات الجبلية وحبوب اللقاح يجمعها من الذرة الشامية والذرة الرفيعة والنخيل والقصب والفول البلدي وكلما تكون الزهرة بها رحيق أكثر يرتفع إنتاج النحل في العسل .





وأشار حمام أن خلية النحل تعتمد على الملكة ويحيط بها الشغالة والذكور النحل لكل منهم وظيفته ولا يمكن أن يكون في الخلية أكثر من ملكه لأنه إذا وجدت أكثر من ملكه يحدث قتال داخل الخلية ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى وفاة الملكة وتدمر الخلية والشغالات تصل عددهم إلى 5000 نحلة حسب قوة الخلية ودور الذكور في الخلية هي عملية التلقيح .





وتخرج الملكة من الخلية لتطير، وخلفها عدد كبير من الذكور والأقوى منهم هو من يستطيع تلقيحها وعقب عملية التلقيح يموت الذكر وهذا يعتبر تعبيرا عن القوى لأن الملكة تختار أقوى ذكر حتى تخرج نسل قوي من النحل وتعود الملكة إلى الخلية لتقوم بوضع البيض في العيون السداسية حتى تخرج يرقات وتقوم شغالات النحل بوضع الغذاء في العيون السداسية ولو كان هذا الغذاء غذاء ملكي تخرج منها ملكات ولو كان غذاء عادي تخرج شغالات أو ذكور من النحل كما تقوم الشغالات بتنظيف الخلايا والتهوية بأجنحتها للملكة خلال حرارة الجو.