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محافظات

موجة أمطار غزيرة.. غلق بوغاز رشيد وتوقف حركة الصيد بسبب الطقس السيئ

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 04:53 م
أمطار غزيرة
أمطار غزيرة
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جمالات الدمنهوري
شهدت محافظة البحيرة حالة من الطقس السيئ مصحوبة بانخفاض شديد فى درجة الحرارة وموجة من الأمطار الغزيرة، حيث بلغت شدتها على المدن الساحلية مما تسبب فى غلق بوغاز رشيد وتوقف حركة الصيد بسبب ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.

وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على التدخل فورا لحل جميع الشكاوى الواردة من المواطنين وحلها واستمرار العمل على مدار الساعة وتواجد كافة المسئولين  وفرق الأزمات والتدخل السريع المعنية بمجابهة الأمطار والتواجد المستمر على مدار الساعة بشوارع وميادين المراكز والمدن والقرى لرفع تراكمات المياه ومتابعة أعمدة الإنارة ومحطات الصرف أولا بأول.

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ووجه المحافظ بفصل التيار الكهربائى عن جميع أعمدة الكهرباء بالشوارع كإجراء احترازى للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وأبنائنا الطلاب واستمرار إيقاف كافة المعديات النهرية لحين تحسن الأحوال الجوية ومتابعة تراخيصها والتأكد من توافر كافة الاشتراطات ووسائل الأمان.

من جانبها أعلنت غرفة العمليات بمحافظة البحيرة استمرار الانعقاد الدائم وإعلان حالة الطوارئ وتفعيل إدارة الأزمات بالمحافظة على مدار الـ ٢٤ ساعة وبجميع الوحدات المحلية وربط غرف العمليات الفرعية بالمركز والمدن والمديريات والمصالح بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة لمواجهة أى مشكلة تطرأ والتعامل الفورى ومجابهة موجة الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة مع استمرار أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بشكل كامل وطبيعي.
موجة أمطار غزيرة.. غلق بوغاز رشيد وتوقف حركة الصيد بسبب الطقس السيئ
موجة أمطار غزيرة.. غلق بوغاز رشيد وتوقف حركة الصيد بسبب الطقس السيئ
موجة أمطار غزيرة.. غلق بوغاز رشيد وتوقف حركة الصيد بسبب الطقس السيئ
موجة أمطار غزيرة.. غلق بوغاز رشيد وتوقف حركة الصيد بسبب الطقس السيئ
موجة أمطار غزيرة.. غلق بوغاز رشيد وتوقف حركة الصيد بسبب الطقس السيئ
موجة أمطار غزيرة.. غلق بوغاز رشيد وتوقف حركة الصيد بسبب الطقس السيئ
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