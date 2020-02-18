موجة أمطار غزيرة.. غلق بوغاز رشيد وتوقف حركة الصيد بسبب الطقس السيئ

شهدت محافظة البحيرة حالة من الطقس السيئ مصحوبة بانخفاض شديد فى درجة الحرارة وموجة من الأمطار الغزيرة، حيث بلغت شدتها على المدن الساحلية مما تسبب فى غلق بوغاز رشيد وتوقف حركة الصيد بسبب ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.





وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على التدخل فورا لحل جميع الشكاوى الواردة من المواطنين وحلها واستمرار العمل على مدار الساعة وتواجد كافة المسئولين وفرق الأزمات والتدخل السريع المعنية بمجابهة الأمطار والتواجد المستمر على مدار الساعة بشوارع وميادين المراكز والمدن والقرى لرفع تراكمات المياه ومتابعة أعمدة الإنارة ومحطات الصرف أولا بأول.





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ووجه المحافظ بفصل التيار الكهربائى عن جميع أعمدة الكهرباء بالشوارع كإجراء احترازى للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وأبنائنا الطلاب واستمرار إيقاف كافة المعديات النهرية لحين تحسن الأحوال الجوية ومتابعة تراخيصها والتأكد من توافر كافة الاشتراطات ووسائل الأمان.



