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توك شو

وصلت للعالمية.. مسئول عن مبادرة «اتصور كأنك في أوروبا» يكشف تفاصيل انطلاقها.. فيديو

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 04:54 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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نورهان رأفت
قالت سارة حسن، أحد مشرفي جروب "travel secrets"، إن الجروب مختص بتنشيط السياحة الداخلية في مصر، وقام بتدشين مبادرة "اتصور كأنك في أوروبا"، ونالت المبادرة إعجاب باقي الأعضاء جميعًا، وتم تصوير صور كثيرة.

من جانبه، قال معتز محمد، أحد مؤسسي المبادرة، إن المبادرة بدأت منذ حوالي عشرة أيام، مشيرًا إلى أن عدد المشرفين على المبادرة تسعة أعضاء، وأن دور إدارة الجروب السيطرة على البوستات المنشورة، وحذف غير اللائقة منها، ومنع الكومنتات السلبية أو السخرية.

وأوضحت سارة حسن، أحد مشرفي الجروب، أن معظم صور المبادرة من صعيد وريف مصر، ومنها صورة أخذتها "ناشيونال جيوغرافيك" ونشرتها.

وتابع معنز محمد، أن ميزة المبادرة أن جميع فئات الشعب شاركت فيها، إضافة إلى جنسيات أخرى أيضًا داخل القاهرة، كما أن المبادرة تناولتها "سي إن إن"، ومن ثم نالت شهرة عالمية.

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