فودة يبحث تطوير الكورنيش وقصر ثقافة طور سيناء ومجلس مدينة شرم الشيخ

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عدة اجتماعات مكثفة حيث استقبل بمكتبه بديوان عام المحافظة بطور سيناء بحضور المهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، العميد وائل فاروق ممثل جهاز الخدمة الوطنية، وذلك لدراسة وبحث توقيع بروتوكول بين محافظة جنوب سيناء والهيئة لتنفيذ عدة مشروعات بطور سيناء هي تطوير الكورنيش من امام ديوان عام المحافظة بطول٢ كيلو متر، وازدواج طريق الجبيل بطول ٣كيلو متر.





وتطوير قصر الثقافة والمسرح الصيفي، وتحويل شارع المنشية الي ممشي سياحي متوازي مع عملية تطوير الكورنيش، بالاضافة لوضع خطه لتخطيط منطقة خدمات جامعة الملك سلمان بمدينة الطور بمساحة ٧٩ فدان.

اقرأ أيضا:









وفي لقائه مع اللواء مهندس ولاء حجازي مندوب الهيئة العربية للتصنيع تم استعراض مشروع تطوير وتجميل مجلس مدينة شرم الشيخ وتحديد بنود الموازنة الخاصة به شاملة اعمال الكهرباء واعمال اللاند سكيب.





وناقش المحافظ مع المهندس ايمن المغربي مقترح خطة استغلال مساحة 50 فدان بطور سيناء في اطار توفير الغذاء وتحقيق الاكتفاء الذاتي لاهالي المحافظة من الخضر والفاكهة .





حضر الاجتماع اللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للمشروعات والتنمية والمهندس كرم معوض مستشار المحافظ للتخطيط العمراني، والمهندس مدحت صلاح وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة، واحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء.