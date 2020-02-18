بتروجيت يعبر النصر بثلاثية ويدخل دائرة المنافسة على الصعود للممتاز

حقق فريق بتروجيت الفوز على منافسه النصر القاهرى بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة ال15 من مسابقة دورى القسم الثاني لمجموعة القاهرة .
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق بتروجيت إلي ٢٥ نقطة ويتوقف رصيد فريق النصر عند ١٩ نقطة .
وجاءت نتائج المباريات التى اقيمت امس كالتالي :
الزرقا 1/1 سيراميكا
القناة 0/0 الداخلية
الترسانة 1 -2 شبين
كوكاكولا 0 -1 المريخ
السويس 1 - ٠النجوم
البنك 1/1 التليفونات
جدول ترتيب المجموعة :
١- سيراميكا : ٣٠ نقطة
٢- الداخلية ٢٥ نقطة
٣- بتروجيت 25 نقطة
٤-السويس ٢٣ نقطة
٥- النجوم ٢١ نقطة
٦- شبين : ٢٠ نقطة
٧-القناة ٢٠ نقطة
٨ - النصر ١٩ نقطة
٩- كوكاكولا ١٧ نقطة
١٠- المريخ ١٤ نقطة
١١- الترسانة ١٤ نقطة
١٢- الزرقا ٩ نقاط