لبحث التعاون.. سفير فرنسا يزور الأكاديمية العربية في الإسكندرية.. صور

استقبل الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم، استيفان روماتيه سفير فرنسا لدى مصر، وجنينا ايريرا، قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، ذلك بمقر الأكاديمية بمنطقة أبو قير.





وقام الوفد الفرنسي بزيارة مبنى الأكاديمية تضمن مركز القبه السماوية، ومجمع المحاكيات المتكامل، حيث قدم "عبد الغفار"، للوفد شرحا وافيا عن الدور الذي تقوم به الأكاديمية كمؤسسة تعليمية وصرح علمي، وبيت خيره يقدم خدماته لجميع الدول العربية.





واستعرض الجانبين طرق التعاون بينهم والاتفاقيات التي علي وشك التنفيذ، وأيضا استعراض عدد من الاتفاقات الجديدة بين الأكاديمية، وعدد من الجامعات الفرنسية، وكيفيه تحديث القديم منها والتي من شأنها خدمة مجال التعليم سواء في مصر أو في دولة فرنسا.







وأكد السفير الفرنسي سعيه لتفعيل برامج لتعليم الطلاب الفرنسين اللغة العربية بالأكاديمية، وأيضا تعليم طلبة الأكاديمية الفرنسية، من خلال كورسات خاصة، وأيضا عقد معسكرات صيفية للطلاب الفرنسيين وإرسال طلبة الأكاديمية إلى فرنسا خلال فترة الصيف.