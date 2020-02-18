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برلمان

برلمانية تطالب بسرعة نظر قانون خاص بإنشاء مفوضية تنسيقية لمكافحة الاقتصاد غير الرسمي

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 06:12 م
فايقة فهيم، عضو مجلس
فايقة فهيم، عضو مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
طالبت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بسرعة نظر القانون المقدم منها بشأن الاقتصاد غير الرسمي بدور الانعقاد الخامس والأخير، موضحة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى أكثر من خطاب ومناسبة أشار إلى ضرورة إنجاز البرلمان لتشريعات القضاء على الاقتصاد غير الرسمي.

وأكدت "فهيم"، أنها تقدمت بهذا القانون منذ أكثر من عامين، إلا أن البرلمان لم ينظره إلى الآن، مشيرة إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر وفق تقدير الاقتصادى الشهير فرناندو دوستو، نحو 395 مليار دولار، أى ما يعادل 2.6 تريليون جنيه مصرى، لذا فلو تم دمج الاقتصاد غير الرسمى سيتم توفير تلك الأموال فى خزينة الدولة.

وأضافت فهيم، أن مشروع القانون يشمل إنشاء مفوضية تنسيقية لمكافحة الاقتصاد غير الرسمى، بتشكيل من رئاسة الوزراء، ليضم أعضاء ممثلين من كافة الوزارات والهيئات الحكومية، لإدراج جميع الأنشطة التجارية أو مقدمى الخدمات للاقتصاد الرسمى، على أن تكون الأنشطة التجارية كافة خاضعة للضرائب ومسجلة بالوعاء الضريبي للدولة، وسوف تجمع المفوضية، كل المعلومات والإحصاءات عن الاقتصاد غير الرسمى، وعمل استمارات بريدية لتسجيل كل النشاطات للوعاء الضريبي لعمل نظام محاسبي جديد لتلك الشرائح غير المدرجة فى الاقتصاد الرسمى.

وطالبت "فهيم" البرلمان بسرعة نظر القانون المقدم منها بخصوص الاقتصاد غير الرسمي، ودعم مسيرة الرئيس السيسي.
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