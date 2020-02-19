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مكرم محمد أحمد: العالم كله يشكو من حالة الفوضى الليبية.. فيديو

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 06:09 ص
مكرم محمد احمد
مكرم محمد احمد
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نورهان رأفت

قال مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، إن العالم كله يشكو من حالة الفوضى في ليبيا، وعلي جانب آخر هناك رغبة من بعض الدول في أن تستمر الفوضى.

وأضاف مكرم محمد أحمد خلال حواره لـ برنامج "حديث المساء" الذي يُذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، أن هناك مصلحة لبعض الدول في أن تظل مصر مُهدّدة بالخطر، ولا يوجد أمن واستقرار في الأراضي الليبية.

وأشار مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق، إلى ان مصطلح الدولة يقترن بألا تكون هناك أسلحة مهربة بداخلها، وهو ما لا يحدث حاليًا في ليبيا.

وأوضح مكرم محمد احمد، أن المشير خليفة حفتر يواجه تلك الميليشيات بحزم، ولكن هناك نزاعاً دائماً بخصوص من يقف مع الميليشيات، ومن يقف ضد الميليشيات.

وتابع: أن هناك بعض القرارات الدولية بمنع تصدير السلاح إلى ليبيا، مشيرة إلى أن تنفيذ هذا القرار ليس بالعملية الصعبة وذلك عن طريق مقاربة الحدود الليبية.

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