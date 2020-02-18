عودة الروح إلى ضحية سرقة الكلب.. استئناف الإسكندرية تأمر بحبس بلطجي المنتزة 15 يوما.. تفاصيل

وتعرض قال أحمد البستاوي محامي الشاب مصطفى حامد شاكر، الذي تعرض للسحل وتشويه وجهه من قبل بلطجي يدعى "مجدي أمير" وشهرته "إسلام الخواجة" بمنطقة المنتزه في الإسكندرية، إن محكمة الاستئناف ألغت قرار الإفراج عن المتهم وقررت حبسه 15 يوما على ذمة القضية، بعد طعن النيابة على قرار الإفراج عن المتهم بالأمس.





وأوضح محامي الضحية في تصريح لـ "صدى البلد"، أنه بعد النطق بقرار المحكمة اليوم، شعر المجني عليه أن روحه عادت إليه، بعد قرار حبس المتهم وعودته إلى القفص مرة فور الإفراج عنه، منتظرًا أن تأخذ العدالة مجراها.





وأشار محامي المجني عليه، إلى أن المحكمة أخذت بحيثيات الطعن التي قدمتها النيابة بالأمس، حيث تم حبس المتهم الشهير بإسلام الخواجة 15 يوما مع التجديد على ذمة القضية.





وتعرض مصطفى حامد شاكر لاعتداء وحشي من قبل البلطجي الذي سرق كلب صديق الضحية، وأقدم المتهم على تشويه وجه شاكر بجروح قطعية مستخدمًا سلاح أبيض "كاتر" في حادث هز منطقة المنتزه بالاسكندرية.