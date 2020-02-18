عبارات سوقية وإيحاءات جنسية.. القبض على سعوديين بسبب لعبة الموت

ألقت الجهات المعنية بالسعودية القبض على عدد من المركبات بمحافظة تيماء، بعد قيامهم بعمليات تفحيط على طريق الأبداء بمحافظة تيماء، تحت الإنشاء (مفرد) يربط محافظة تيماء بمحافظة العلا، ويتفرع من طريق ‏المدينة المنورة، على بعد 20 كم من النطاق العمراني.







وتجاوزت تصرفات الشباب، بحسب صحيفة سبق، إلى الرقص ورفع أصوات الأغاني، واستخدام أجهزة تساعد على إصدار أصوات من المركبة تشبه إلى حد كبير الأعيرة النارية؛ فضلًا عن العبارات البذيئة والسوقية والمفردات التي تحمل إيحاءات جنسية وشذوذًا.







وتم التعرف على المركبات المشاركة في التفحيط وضبطها وهي: جيب ربع - هايلكس غمارتين، و"هايلكس" غمارة، ونيسان "باث فندر"، وسيتم إحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.





ونشرت "سبق" أمس الاثنين، تقريرًا بعنوان (رقص وإيحاءات جنسية.. مغامرة تخترق مجموعة "لعبة الموت" في تيماء "فيديو")، تضمن معلومات عن أن مراهقين تناقلوا دعوة لممارسة التفحيط وهذه المرة كانت دعوة حقيقية.

وظهرت صحة المعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تُعد الشرارة الأولى للإعلان عن بدء تجمع ومغادرة المفحطين إلى الموقع، والذي يقع على مسافة تقارب 22 كم عن المحافظة التاريخية الهادئة، وبالفعل وصلت معلومات عن وجود دعوة للتفحيط ليلة السبت الماضي، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف ليلًا، يمارسها شباب بأعمار 30 عامًا، وتستهدف الشباب المراهق دون الـ16 عامًا، وتستمر إلى ساعات الفجر الأولى.

اقرأ أيضا

