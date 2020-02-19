انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الخامس لشباب الباحثين بجامعة سوهاج.. وأحمد عزيز: تمويل 40 بحثا علميا بـ2 مليون جنيه لتشجيعهم

افتتح الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، أمس، الثلاثاء، فعاليات المؤتمر العلمى الخامس لشباب الباحثين، وذلك بالمركز الدولى للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد، وبحضور الدكتور صفا محمود السيد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد سليمان، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر، والدكتور مصطفى عبد الخالق، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور نبيل نور الدين، رئيس الجامعة الأسبق، والدكتورة صباح صابر، رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب من شباب الباحثين.

وفي بداية كلمته، قدم الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، شكره للدكتور خالد عبد الغفّار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لرعايته للمؤتمر ودعمه الكامل لجميع الأنشطة العلمية التي تنظمها الجامعة، كما وجه شكرا مماثلا للواء طارق الفقي، محافظ الإقليم، على تعاونه الدائم والمستمر مع الجامعة وإتاحة جميع الإمكانيات من أجل خدمة العملية التعليمة والمجتمع السوهاجي.





وأعرب الدكتور أحمد عزيز عن فخره وسعادته بانعقاد هذا المؤتمر العلمي الهام في رحاب الجامعة للعام الخامس، مشيدًا بجهود جميع القائمين علي تنفيذ هذا الحدث العلمي وخروجه بهذا الشكل المشرف، وذلك نظرًا لأهميته في تنمية ودعم روح الإبداع لدى شباب الباحثين، من أجل تكوين فرق بحثية من جميع التخصصات لتنفيذ الخطة البحثية للجامعة، و تشجيع شباب الباحثين على المشاركة وتنمية روح التعاون بينهم، لحل قضايا المجتمع المدنى.





وأكد أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الدراسات العليا والبحث العلمي، والذي يشهد تطورا ملحوظا وتقدما في مختلف المجالات، مما ساهم في دخول الجامعة في التصنيفات العالمية وحصولها على مراكز متقدمة في مجالات مختلفة، معلنًا عن صرف حوافز النشر العلمي لعام ٢٠١٩، وتمويل ٤٠ بحثا علميا بمبلغ ٢ مليون جنيه لتشجيع شباب الباحثين.





في ذلك السياق، أشاد الدكتور أحمد سليمان بالتطور الملحوظ والقفزات المتتالية التي تشهدها الجامعة في جميع المجالات بقيادة الدكتور أحمد عزيز، مقدمًا خالص الشكر للجنة التنظيمية للمؤتمر على ما بذلته من جهد وتفانٍ بالعمل على مدار ٤ أشهر لخروج هذا المؤتمر بالشكل اللائق والمشرف لجامعتنا.





وقال: "إن هذا العام يشهد إقبالًا ملحوظًا على المؤتمر من شباب الباحثين، مقارنة بالعام الماضي، حيث تقدم ٢٠٨ بحوث علمية في مجالات العلوم الأساسية والطبية والإنسانية، بالإضافة إلى العلوم الهندسية".





وأوضحت الدكتورة صباح صابر أن أهمية المؤتمر جاءت إيمانًا من الجامعة بضرورة إعداد جيل من شباب الباحثين وتأهيلهم ليصبحوا علماء وقادة للمستقبل، مشيرة إلى أنه سوف يتم مناقشة ١٤ محورًا خلال ٤ جلسات علمية في عدة موضوعات، ومنها دور البحث التربوي في تحقيق الخطة البحثية للجامعة، والتحول الرقمى لتحقيق التنمية، والطاقة الجديدة والمتجددة وتكنولوجيا المعلومات، والتغيرات المجتمعية فى العصر الحديث، والتقنيات المعاصرة فى علوم الرياضة المتنوعة، والتوجهات الحديثة فى الدراسات التجارية والشمول المالى وغيرها.