مكرم محمد أحمد: الشعب الليبي محب للسلام ولا يعرف العنف .. فيديو

قال مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه لابد من الالتزام بقرارات منع تصدير الأسلحة إلى ليبيا، وأن العملية ليست بالصعبة بل تحتاج لإرادة دولية.





وأضاف مكرم محمد أحمد خلال حواره لـ برنامج "حديث المساء" الذي يذاع علي فضائيه "ام بي سي مصر"، أن الاحتقان في ليبيا من الممكن أن يؤدي إلى توتر في المنطقة خاصة لـ مصر ودولة الجزائر.





وأشار مكرم محمد أحمد، إلى أنه اذا كان هناك نوع من التوحد داخل الأطراف الليبية، لن تكون المهمة صعبة، وأن الشعب الليبي شعب محب للسلام ولا يعرف العنف او الشغب .





وأوضح مكرم محمد أحمد، أنه لا يمكن أن يتحقق السلام الليبي في ظل عمليات تصدير السلاح، وأنه لابد من تكاتف المجتمع الدولي على أمن الدول التي تمسها الحدود مع ليبيا.