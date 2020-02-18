AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مكرم محمد أحمد: الشعب الليبي محب للسلام ولا يعرف العنف .. فيديو

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 06:12 م
مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
Advertisements
نورهان رأفت

قال مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه لابد من الالتزام بقرارات منع تصدير الأسلحة إلى ليبيا،  وأن العملية ليست بالصعبة بل تحتاج لإرادة دولية.


وأضاف مكرم محمد أحمد خلال حواره لـ برنامج "حديث المساء" الذي يذاع علي فضائيه "ام بي سي مصر"، أن الاحتقان في ليبيا من الممكن أن يؤدي إلى توتر في المنطقة خاصة لـ مصر ودولة الجزائر.


وأشار مكرم محمد أحمد، إلى أنه اذا كان هناك نوع من التوحد داخل الأطراف الليبية، لن تكون المهمة صعبة، وأن الشعب الليبي شعب محب للسلام ولا يعرف العنف او الشغب .


وأوضح مكرم محمد أحمد، أنه لا يمكن أن يتحقق السلام الليبي في ظل عمليات تصدير السلاح، وأنه لابد من تكاتف المجتمع الدولي على أمن الدول التي تمسها الحدود مع ليبيا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مكرم محمد أحمد: أردوغان يحقد على مصر ويرغب في تدميرها بالإرهاب

مكرم محمد أحمد: مشروعات أنفاق قناة السويس ستحقق التنمية الشاملة في سيناء والاستغلال الأمثل لثرواتها...فيديو

مكرم محمد أحمد: مصر لن تسمح بأن تكون ليبيا بوابة لشن هجوم عليها.. فيديو

مكرم محمد أحمد يكشف الهيمنة الكاذبة لإيران .. فيديو

مكرم محمد أحمد: رؤية مصر واضحة بشأن حل الأزمة الليبية ..فيديو

ظاهرة سخيفة.. مكرم محمد أحمد: تدخل الدول الأجنبية في شئون الدول أمر تزايد بشكل كبير.. فيديو

ترشيحاتنا

هل للخلع رجعة؟ الإفتاء توضح ما يجب فعله عند الرجوع

سقوط قذيفة أخرى على ميناء طرابلس.. والجيش الليبي يصدر بيانا

مرت بظروف صعبة ..زوجة وزير الرياضة تكشف رحلتها مع سرطان الثدي : حبيت زوجى أكتر بعد الأزمة

ريال مدريد يقدم رينير خيسوس لوسائل الإعلام والجماهير.. صور

أليو ديانج نجم الأهلي يتوعد الزمالك فى السوبر المصري

بدون تقطيع.. أفضل طريقة لتخزين ورق العنب لمدة عام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

راقصة باليه كفيفة وسباحة صغيرة تكسر الحواجز وتجمع الميداليات.. شاهد

ناصر أفريقيا.. رئيس مصري نجح في دعم استقلال القارة عن الاحتلال الأجنبي

بسبب موبايل.. سيدة خمسينية تتعرض لاعتداء عنيف أفقدها الوعي والذاكرة.. صور