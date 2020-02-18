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رياضة

الدرندلي يحضر مران الأهلي .. وقيادات الوحدة الإماراتي ترحب بالفريق

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 06:09 م
صدى البلد
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عبد الحكيم ابو علم
حضر أمين صندوق النادي الأهلي، ورئيس بعثة الفريق الأول للكرة بالإمارات، خالد الدرندلي، مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب الوحدة، ضمن الاستعدادات لمباراة السوبر المصرية.

وكان في استقبال بعثة فريق الكرة بالأهلي، برئاسة الدرندلي، قبل مران اليوم، عبدالله سالم، المدير التنفيذي لنادي الوحدة الإماراتي، وعدد من قيادات النادي، الذين حرصوا على الترحيب برئيس البعثة وفريق الأهلي، وحضور المران لتذليل أي عقبات أمام الفريق، الذي خاض مرانه مساء اليوم، واشتمل على الجوانب الفنية والخططية وفقرة بدنية قوية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك على كأس السوبر المصرية، التي تقام في السابعة مساء الخميس المقبل، على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي بالإمارات.
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