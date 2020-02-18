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أخبار البلد

بخمس محافظات.. سامح عاشور يستكمل لقاءاته المفتوحة مع المحامين

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 06:14 م
سامح عاشور، نقيب
سامح عاشور، نقيب المحامين
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حمادة خطاب
يستكمل سامح عاشور نقيب المحامين، لقاءاته المفتوحة مع المحامين بجميع أنحاء الجمهورية بخمس محافظات، تلبية للدعوات التي يتلقاها من المحامين بكافة أنحاء مصر لعقد لقاءات معه للتعرف على أخر المستجدات النقابية.

وتبدأ جولات "عاشور"، بلقاء محامي السويس، بعد غد الخميس، في تمام الثانية عشرة ظهرا بنادي المحامين بالنقابة، كما يعقد في مساء اليوم ذاته لقاء مفتوحا مع محامي الإسماعيلية، في تمام السابعة والنصف مساء، بقاعة الاحتفالات الكبرى بقصر الثقافة بالمحافظة، ويعقب اللقاء تكريم النقيب العام لعدد من شيوخ المحامين وحملة الماجستير والدكتوراة.

كما يعقد "عاشور" لقاء مفتوحا مع محامي أسيوط، يوم السبت المقبل، في تمام الواحدة ظهرا، بقاعة المؤتمرات بجامعة أسيوط، على أن يلتقي محامي سوهاج يوم الأحد المقبل في تمام الواحدة ظهرا بنادي المحامين بالمحافظة.

وفي سياق ذات صلة، يعقد نقيب المحامين لقاء مفتوحا مع محامي البدرشين بالجيزة، يوم الإثنين المقبل، في تمام السادسة مساء، بنادي النيل بالجزيرة.

يشار إلى أن "عاشور"، أجرى خلال الفترة الماضية عددا من اللقاءات المفتوحة مع المحامين بمختلف المحافظات، كان آخرها بمحافظات المنيا، وبورسعيد، والإسكندرية، والغربية.
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