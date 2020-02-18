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السلطات الصينية تمنع سكان مقاطعة هوبي من مغادرة المنازل بعد تفشي فيروس كورونا..فيديو

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 06:01 م
مواطنين صينيون وفيروس
مواطنين صينيون وفيروس كورونا
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محمود محسن
أذاعت فضائية الغد العربي انباء عن أن الصين قامت بأتخاذ إجراءات وقائية مشددة بمقاطعة "هوبي" الصينية مركز إنتشار فيروس كورونا.

ولذلك أصدرت السلطات الصينية تحذيراتها للمواطنين بألتزام المنازل وعدم المغادرة ما لم يكن الأمر طارئا وأكدت السلطات الصينية انها ستسمح لفرد واحد فقط من كل أسرة بالخروج مرة واحدة كل 3 أيام لشراء المواد الغذائية والسبع الأساسية.

وأعلنت السلطات الصينية أنه سيتم ابقاء مدخل واحد فقط من البنايات السكنية مفتوحا مع وضع حراس عليه الذي لن يسمح لأحد من ساكني المبنى بالمغادرة إلا للضرورة القصوى.

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع ضحايا فيروس كورونا إلى 1789 شخصا في مقاطعة هوبي. 

وقال مسئول صيني إنه تم تسجيل 93 حالة إصابة جديدة، اليوم، في مقاطعة هوبي، مضيفا أن هناك 1807 إصابات جديدة بالفيروس. 

واستخدم الأطباء الصينيون طريقة جديدة من أجل التعرف على فيروس كورونا الجديد، بهدف التوصل إلى علاج للفيروس، من خلال الحالات التي شفيت. 


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